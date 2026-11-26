Pubblicazione: 26 novembre alle 09:15

Con gli ultimi due episodi della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, disponibili dal 25 novembre su Prime Video, gli spettatori hanno finalmente assistito a uno dei momenti più importanti della storia della Terra di Mezzo: la forgiatura dell'Unico Anello. La sequenza, che ha visto protagonista Charlie Vickers nei panni di Sauron, ha richiesto anni di preparazione e ha introdotto diverse novità rispetto al materiale letterario. Dietro alcune delle scelte creative degli autori si nasconde però un riferimento a J.R.R. Tolkien che affonda le proprie radici nelle origini del mondo immaginato dallo scrittore britannico.

Le celebri illustrazioni diavrebbero potuto rappresentare il punto di partenza ideale per mostrare la nascita dell'artefatto. Il registaha però preferito seguire una strada differente, ritenendo che la tradizionale rappresentazione di Sauron al lavoro sull'incudine non restituisse pienamente l'importanza dell'avvenimento. Nel corso di un'intervista concessa a Screen Rant,ha raccontato come il suono sia diventato uno degli elementi centrali nella realizzazione della scena.

Una scelta che presenta anche un interessante collegamento con i titoli di testa de Gli Anelli del Potere, nei quali piccoli granelli si dispongono fino a comporre figure riconoscibili. Alla base di quelle immagini c'è la cimatica, un fenomeno che permette di osservare gli effetti prodotti dalle vibrazioni sulla materia. Il regista ha voluto applicare un principio analogo alla lavorazione dell'Anello. Ogni colpo inferto da Sauron con il martello di Fëanor non rappresenta soltanto un gesto fisico, ma contribuisce a stabilire una connessione tra l'Oscuro Signore e le forze custodite nelle profondità del Monte Fato.

Sauron ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, fonte: Amazon Studios

La componente sonora assume così una funzione narrativa, diventando parte integrante del processo creativo. Per comprendere il significato di questa scelta bisogna però risalire alle prime pagine del Silmarillion. Tolkien immaginava infatti un universo la cui nascita era legata a una grande composizione musicale. Gli Ainur, esseri spirituali creati da Eru Ilúvatar, partecipano alla definizione del mondo attraverso una musica nella quale Melkor tenta di introdurre i propri temi, alterandone l'armonia.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Studios

Il richiamo a questo episodio della mitologia tolkieniana appare particolarmente significativo considerando le intenzioni di Sauron. Seviene invece concepito come uno strumento attraverso il quale esercitare il controllo su di esso. La sequenza televisiva può quindi essere letta come una sorta di contrapposizione tra due differenti atti di creazione.

Un altro aspetto sul quale Schwartz ha lavorato riguarda il comportamento del Monte Fato. Parlando con Nerdist, il regista ha spiegato di aver voluto attribuire alla montagna una propria presenza scenica. Sauron, abituato a manipolare chiunque incontri sul proprio cammino, si ritrova davanti a una forza che non riesce a controllare immediatamente. Il fallimento del primo tentativo diventa così funzionale alla costruzione drammatica dell'episodio, rendendo ancora più significativa la successiva nascita dell'artefatto. Naturalmente, il rituale mostrato nella serie non trova un corrispettivo preciso nelle opere dello scrittore britannico.

La produzione ha immaginato autonomamente diversi elementi della forgiatura, compreso il coinvolgimento del Balrog, cercando però di dare a queste aggiunte un fondamento nella più ampia mitologia della Terra di Mezzo. Al di là delle discussioni sulla fedeltà letteraria, risulta quindi interessante osservare come uno degli avvenimenti più conosciuti dai fan del Signore degli Anelli sia stato reinterpretato attraverso un riferimento a un'opera che racconta eventi antecedenti persino alla Prima Era. La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è interamente disponibile su Prime Video, mentre la quarta stagione è stata già confermata ufficialmente da Amazon.