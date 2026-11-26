Pubblicazione: 26 novembre alle 08:30

Sono trascorsi quarantaquattro anni da quando Ridley Scott ha portato per la prima volta sul grande schermo l'universo di Blade Runner, eppure il regista britannico continua a esercitare una notevole influenza sul franchise. In occasione del debutto di Blade Runner 2099 su Prime Video, i produttori esecutivi Andrew Kosove e Broderick Johnson hanno svelato alcuni interessanti dettagli sul contributo del filmmaker alla realizzazione della serie televisiva con Hunter Schafer e Michelle Yeoh. A quanto pare, il coinvolgimento di Scott è andato ben oltre quello che ci si potrebbe aspettare da un produttore esecutivo.

Durante un'intervista concessa a Collider, i due fondatori di Alcon Entertainment, sottolineando come la sua presenza abbia rappresentato un importante punto di riferimento anche durante la lavorazione di Blade Runner 2049, diretto da, tuttavia,, lasciando loro la possibilità di sviluppare una visione personale dell'universo fantascientifico.

Nel caso della serie televisiva, il regista ha partecipato alle discussioni iniziali riguardanti la storia, contribuendo a individuare il periodo storico in cui ambientare le vicende e a stabilire quanto fosse possibile spingersi oltre i confini narrativi delineati dai precedenti capitoli. Il suo lavoro non si è però esaurito durante la fase di sviluppo. I produttori hanno infatti rivelato che Ridley Scott ha visionato il materiale durante il montaggio, fornendo osservazioni e suggerimenti anche sul sound design.

Blade Runner 2099, fonte: Amazon Prime Video

Un aspetto tutt'altro che secondario per un franchise nel quale la componente sonora ha contribuito fin dalle origini a definire l'identità degli ambienti e a rendere riconoscibile la sua particolare atmosfera. In una precedente intervista concessa a Reuters, Andrew Kosove aveva inoltre spiegato come Scott non avesse mai concepito Blade Runner come un'opera destinata a rimanere isolata. Il regista aveva immaginato fin dall'inizio la possibilità di raccontare altre storie all'interno di quell'universo, esplorandone aspetti rimasti ai margini del film del 1982.

Un altro elemento di continuità con il passato riguarda la realizzazione degli ambienti. Nonostante le possibilità offerte dalle, i produttori hanno privilegiato la costruzione di scenografie fisiche e l'impiego di location reali, ricorrendo agli effetti visivi soprattutto per ampliare gli spazi., che aveva già lavorato alla direzione artistica di Blade Runner 2049. La volontà di preservare la natura analogica del franchise non ha comunque impedito alla showrunner Silka Luisa di introdurre importanti novità.

Ambientata cinquant'anni dopo gli eventi del film di Denis Villeneuve, la serie racconta una società nella quale il rapporto di potere tra esseri umani e replicanti è profondamente cambiato. Al centro della storia troviamo Cora, una fuggitiva interpretata da Hunter Schafer, costretta ad assumere l'identità di una Blade Runner. La giovane dovrà collaborare con Olwen, una replicante interpretata dal premio Oscar Michelle Yeoh, alla quale rimangono soltanto pochi giorni di vita.

La loro indagine porterà alla luce un segreto potenzialmente in grado di compromettere il fragile equilibrio della società in cui vivono. La realizzazione della serie ha rappresentato una sfida importante anche per Hunter Schafer e Michelle Yeoh, chiamate ad affrontare prove emotive particolarmente impegnative durante le riprese della serie, disponibile dal 25 novembre 2026 su Prime Video.