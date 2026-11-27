Pubblicazione: 27 novembre alle 13:30

Quando pensiamo alla celebre fiaba dei fratelli Grimm, il titolo che ci viene in mente è sempre lo stesso: Hansel e Gretel. Eppure il film horror diretto da Oz Perkins disponibile su Prime Video ribalta completamente l'ordine, mettendo la sorella al primo posto. Non si tratta di una scelta casuale o di un vezzo stilistico, ma di una precisa dichiarazione d'intenti che rivela l'anima stessa di questa reinterpretazione dark della storia che tutti conosciamo. Gretel e Hansel trasforma una fiaba classica in un incubo cinematografico. La protagonista è Sophia Lillis, volto ormai iconico del cinema horror contemporaneo dopo il suo ruolo in IT.

Qui interpreta. La loro storia inizia come quella tradizionale: i due bambini si avventurano nei boschi in cerca di cibo e lavoro, perdendosi in un mondo sempre più sinistro e misterioso. Ed è proprio qui che il film prende una piega diversa., attrice veterana dell'horror che molti ricorderanno per le sue performance memorabili in Star Trek e Silent Hill. Ma invece di limitarsi a essere una figura puramente malvagia,. La strega suggerisce che Gretel potrebbe possedere degli oscuri poteri soprannaturali, abilità latenti che attendono solo di essere risvegliate.

È questo il motivo per cui il titolo è stato invertito: il film non racconta semplicemente la storia di due fratelli che incontrano una strega, ma diventa una sorta di dark coming of age incentrato sulla scoperta dell'identità di Gretel e del suo potenziale perturbante. Gretel non è più solo la sorella maggiore protettiva, ma diventa il vero fulcro narrativo, una ragazza sul punto di scoprire una verità sconvolgente su se stessa. Dal punto di vista visivo, Gretel e Hansel si presenta come un'opera di notevole impatto estetico. Il direttore della fotografia Galo Olivares, che ha collaborato al capolavoro Roma di Alfonso Cuarón, crea insieme a Perkins un'atmosfera gotica e onirica, dove ogni inquadratura sembra uscita da un quadro rinascimentale contaminato dall'incubo.

Il film si inserisce in una lunga tradizione di reinterpretazioni cinematografiche delle fiabe classiche europee. All'inizio degli anni 2010 Hollywood ha riscoperto queste storie di pubblico dominio, producendo versioni più o meno fedeli: da Red Riding Hood di Catherine Hardwicke a Hansel e Gretel: Cacciatori di streghe di Tommy Wirkola, action movie irriverente che immaginava i due fratelli cresciuti e diventati guerrieri. Gretel e Hansel si distingue però per il suo approccio più tradizionale e atmosferico, che privilegia la tensione psicologica e l'orrore suggerito rispetto agli effetti spettacolari. La scelta di Sophia Lillis come protagonista appare particolarmente azzeccata.

, qualità essenziali per un personaggio come Gretel che deve affrontare una trasformazione così radicale. Il suo volto espressivo e la capacità di comunicare conflitti interiori complessi senza bisogno di dialoghi elaborati la rendono perfetta per questo tipo di horror contemplativo., trasformando una fiaba antica in una riflessione oscura sull'identità e sul potere.