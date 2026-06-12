Prima di conquistare Hollywood, la protagonista di Obsession passava le giornate su The Last of Us (e Sony lo sa)

Pubblicazione: 12 giugno alle 16:25

Quando un film horror indipendente realizzato con appena 750.000 dollari arriva a incassare oltre 200 milioni al botteghino globale, non si tratta solo di una bella storia di successo, ma di un vero e proprio fenomeno che cambia le carriere, che catapulta sconosciuti sotto i riflettori di Hollywood e che trasforma attori emergenti in nomi sulla bocca di tutti. È esattamente quello che è successo a Inde Navarrette, protagonista di Obsession, il film che ha conquistato il pubblico lo scorso maggio e che continua a far parlare di sé.

Ma la notorietà improvvisa ha un effetto collaterale curioso nell'era digitale: riporta a galla il passato online delle persone. E nel caso di Navarrette, quel passato è fatto di, partite acon il fratello e playthrough di alcuni dei videogiochi più amati degli ultimi anni. Tra questi, naturalmente,

I fan non hanno impiegato molto tempo a scoprire che l'attrice, prima di interpretare una giovane donna vittima di un oscuro incantesimo d'amore in Obsession, aveva un canale Twitch dove trasmetteva le sue sessioni di gioco. Il canale sembra ormai inattivo e i video sono stati rimossi dalla piattaforma, ma nonostante questo alcuni utenti hanno iniziato a condividere i video online. Nello specifico, un canale YouTube apparso all'inizio di giugno ha iniziato a ricaricare i suoi vecchi stream, e uno in particolare ha attirato l'attenzione: la sua run parziale del capolavoro Naughty Dog.

In soli tre giorni, il video ha superato le 650.000 visualizzazioni, un numero che senza troppe sorprese non è passato inosservato nemmeno a Sony, tanto che l'account ufficiale di PlayStation UK ha risposto con un tweet laconico ma eloquente: "Siamo ossessionati". Un gioco di parole perfetto, visto il titolo del film che l'ha resa famosa.

"È una delle cose che amo davvero fare. Uno dei primi giochi a cui giocavamo, io e mio fratello Amani, era l'unica cosa che avevamo da fare a casa di mio padre. Abbiamo iniziato con la PS2, giocavamo ai giochi di Shrek in Big Head mode con mia mamma." - Inde Navarrette

Ma chi è davvero, e come si è ritrovata a essere al centro di questa curiosa intersezione tra cinema e gaming? In un'intervista recente a GQ, l'attrice ha raccontato le sue origini da gamer, cresciuta tra console e controller insieme al fratello maggiore Amani:

Da lì, la passione si è evoluta, con campagne in solitaria, maratone di Call of Duty con il fratello appassionato di Halo, e poi Red Dead, Fallout e una lunga lista di titoli che hanno segnato una generazione di giocatori. Durante il lockdown del 2020, Navarrette ha fatto il salto definitivo: si è costruita un PC da gaming e ha iniziato a streammare. L'ispirazione è arrivata dai creator che seguiva da anni, come Markiplier.

"Mi sono detta: perché no? Se non sto lavorando a uno show, amo giocare ai videogiochi da sola o con gli amici, quindi perché non fare streaming? È diventato davvero divertente." - Inde Navarrette

Non è chiaro se il canale YouTube che sta ricaricando i suoi vecchi stream sia gestito direttamente da lei o se sia qualcun altro a capitalizzare sulla sua improvvisa popolarità. Quel che è certo è che il pubblico ha fame di contenuti legati alla sua figura, e questi video stanno ricevendo un'attenzione che pochi streamer attivi riescono a ottenere. La sua run di The Last of Us, in particolare, ha colpito nel segno: vedere l'attrice che interpreta un personaggio in preda a un'ossessione pericolosa mentre gioca a un titolo così emotivamente intenso ha effettivamente un suo fascino.

Michael Johnston in Obsession, fonte: Universal Pictures International Italy

Naturalmente, con la fama arrivano anche gli impegni. È difficile immaginare che Navarrette abbia molto tempo per tornare stabilmente su Twitch, considerando che la sua carriera cinematografica sta decollando proprio ora. Ma gli appassionati possono consolarsi con il materiale d'archivio: ore di gameplay, momenti spontanei, battute con gli amici e quella naturalezza che solo uno stream non preparato può effettivamente offrire.

In fondo, la storia di Inde Navarrette è anche questo: prima di diventare una delle nuove star di Hollywood, passava il tempo su Twitch a giocare a The Last of Us. Oggi quei vecchi video fanno il giro del web e attirano persino l'attenzione di PlayStation, visto il successo straordinario di Obsession (legato anche ad una campagna marketing innovativa).