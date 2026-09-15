Prima serata TV, salta la promessa delle 21.30: Affari Tuoi e La Ruota iniziano sempre più tardi

Pubblicazione: 15 settembre alle 10:27

Con il ritorno dei palinsesti autunnali si riaccende una delle polemiche più frustranti per i telespettatori italiani: l'orario d'inizio della prima serata. Nonostante le solenni promesse fatte nei mesi scorsi dai vertici di Rai e Mediaset, che avevano assicurato un netto cambio di rotta per riportare il prime time a orari più umani, la realtà dei fatti smentisce gli impegni presi. Anche in questa stagione, per seguire un film, una fiction o un programma di approfondimento, bisogna armarsi di pazienza e attendere ben oltre la seconda serata "teorica".

A bloccare l'inizio dei programmi serali è l'infinita battaglia d'ascolti combattuta nella fascia dell'access prime time, la striscia d'intrattenimento che va in onda subito dopo i telegiornali della sera. In questo blocco orario, la competizione tra la Rai che schiera Affari Tuoi e la La Ruota della Fortuna in onda su Canale 5, è spietata. Nessun network vuole cedere un singolo secondo di trasmissione al rivale:serve a trattenere il pubblico il più a lungo possibile, gonfiando artificialmente i dati di share percentuali.

Inoltre i blocchi pubblicitari vengono incastrati fino all'ultimo minuto utile per massimizzare i ricavi commerciali. Il risultato? L'avvio effettivo della prima serata slitta sistematicamente verso le 21:45 (se non oltre), trasformando il prime time in un secondo serale mascherato. Eppure durante la presentazione delle offerte televisive per la nuova stagione, sia la dirigenza di Viale Mazzini sia quella di Cologno Monzese avevano garantito un rispetto rigoroso della puntualità.

Gerry Scotti e Stefano De Martino in tv-foto Mediaset-Raiplay

L'obiettivo dichiarato era venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori che la mattina dopo devono svegliarsi presto, evitando di trascinare i programmi principali fino a notte fonda. Tuttavia, alla prova del nove dei palinsesti giornalieri, la "dittatura dell'Auditel" ha avuto di nuovo la meglio sull'etica del servizio al pubblico. La rincorsa al punto percentuale in più ha vanificato l'impegno di anticipare i palinsesti, riproponendo un effetto fisarmonica che penalizza la fruizione dei contenuti: i programmi serali iniziano con forte ritardo e finiscono a orari proibitivi e la seconda serata viene di fatto cancellata o confinata a notte inoltrata, privando il pubblico di un'offerta storica di qualità.

La protesta viaggia sempre più sui social e forum dedicati alla televisione. Sempre più utenti manifestano insofferenza per attese estenuanti, orientandosi spesso verso le piattaforme di streaming on-demand, dove la fruizione è immediata e priva di vincoli orari. Seorario rigido oltre il quale non andare nell'access prime time, il rischio concreto è un progressivo allontanamento dal mezzo televisivo tradizionale, stanco di promesse mai mantenute.