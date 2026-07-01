Prime video regina degli young adult: ecco i titoli più seguiti e quelli più attesi

Pubblicazione: 01 luglio alle 13:02

Con la prima edizione dell’Obsessed Fest appena conclusa, Prime Video si rivela una realtà di primissimo livello nel campo dello young adult.

Il genere in questione ha una lunga storia alle spalle, ma soprattutto un futuro roseo dinanzi a sé. Nato intorno agli anni Quaranta, ma divenuto di utilizzo comune circa un ventennio dopo, il termine sta a indicare quel tipo di intrattenimento - in principio si riferiva alla letteratura - incentrato su tematiche adolescenziali e indirizzato, appunto, a un pubblico tra i 12 e i 20 anni. Con il tempo e con l’evolversi degli aspetti narrativi, gli young adult hanno ben presto iniziato a circolare e a coinvolgere persone anche più avanti con l’età, decisamente fuori dal range dei protagonisti, ma ugualmente ossessionate da quei racconti, atmosfere e suggestioni. Sarà per provare l’ebbrezza di un tuffo nel passato o forse per sentirsi ancora una volta un “giovane adulto”, fatto sta che, scorrendo i titoli di Prime Video, non si può fare a meno di constatare quantodella piattaforma streaming.

Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i titoli di maggior successo e quelli più attesi nei prossimi mesi.

Off Campus

Partiamo, ovviamente, con Off Campus, risposta solida ed efficace all’Heated Rivalry di HBO Max. Anche in questo caso troviamo una serie di romanzi alla base, scritti da Elle Kennedy e ambientati nella fantomatica Briar University. Qui incontriamo Garrett Graham - portato sullo schermo dal fascinoso Belmont Cameli - e Hannah Wells - a cui presta il volto (e la voce) Ella Bright. Due studenti agli antipodi che decidono di stringere un patto utile a far raggiungere a ciascuno il proprio scopo: lui deve superare un esame altrimenti addio hockey, lei vuole conquistare il ragazzo dei suoi sogni. La serie, di 8 episodi, è disponibile su Prime Video; mentre la seconda stagione è attualmente in fase di lavorazione.

Rosso bianco & sangue blu

Diretto da Matthew Lopez, Rosso bianco & sangue blu vede protagonisti Nicholas Galitzine (il nuovo He-Man di Masters of the Universe) e Taylor Zakhar Perez. I due interpretano niente meno che il nipote del re britannico e il figlio della Presidente degli Stati Uniti d’America. Tra i due non scorre buon sangue, almeno all’inizio, ma poi la conoscenza si stringe e diviene qualcosa di più. Ma, come immaginabile, per due personalità del loro lignaggio non è semplice poter seguire il proprio istinto, dovendo sempre fare attenzione alle apparenze e all’opinione pubblica. La pellicola, di cui si attende il sequel entro fine 2026, prende ispirazione dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston.

Love Me Love Me

Nato da un’importante coproduzione e basato sull’omonimo romanzo di Stefania S., Love Me Love Me è diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno - tanto che si attende con trepidazione il secondo capitolo della serie. Torneranno quindi in scena Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, rispettivamente nei panni di June, James e Will, ancora alle prese con relazioni complicate e decisioni da prendere, da cui dipendono le sorti di tutti. Un paio di curiosità: le riprese del primo film si sono svolte tra Roma e Milano, mentre il sequel sarà girato in inglese - con l’intenzione, probabilmente, di rendere ancora più universale il progetto.

Un anno dopo l’altro

Con Un anno dopo l’altro si torna alla serialità, ma il punto di partenza resta sempre un bestseller, a cura della canadese Carley Fortune. Presentato al Tribeca Film Festival e disponibile su Prime Video, lo show narra le vicende di Percy Fraser (interpretata da Sadie Soverall), costretta a tornare nella sua cittadina natale per un funerale. Qui ritroverà colui che è stato il suo grande amore, Sam Florek (Matt Cornett), ma non solo. Tra segreti, sensi di colpa e paure inconfessabili, la serie ha fatto registrare un discreto successo, tanto che si sta già lavorando a una seconda stagione.

È colpa tua - Londra

Dal 17 giugno su Prime Video, È colpa tua - Londra riporta sulla scena Matthew Broome - di recente premiato anche al Monte-Carlo Television Festival come Miglior Artista Emergente - nei panni di Nick Leister. Al suo fianco, troviamo ancora la bella e brava Asha Banks, che interpreta Noah Morgan. Dopo un primo capitolo dedicato all’incontro/scontro e al successivo innamoramento, qui viene lasciato spazio alla vera e propria love story, con tutto ciò che ne consegue. Il film, diretto da Charlotte Fassler e Dani Girdwood, fa parte di una trilogia ed è tratto dall'omonimo romanzo di Mercedes Ron, a sua volta fonte di ispirazione della saga originale spagnola.

Elle (1° luglio)

Tra le nuove proposte estive di Prime Video nel campo degli young adult, spunta un titolo alquanto interessante. Si tratta di Elle, attesissimo e già molto chiacchierato prequel di quel cult con Reese Witherspoon che è La rivincita delle bionde (2001). Al centro della storia, Elle, appunto, Woods - a cui presta il volto Lexi Minetree - studentessa di liceo a Seattle, alle prese con tutte le classiche difficoltà dell'adolescenza. Anni prima di diventare l'iconico personaggio di legge ad Harvard, la protagonista non può fare a meno di sfoggiare pon pon e rosa shocking.

Boulevard (10 luglio)

Tratto dall'omonimo romanzo di Flor M. Salvador, Boulevard mette in scena due giovani, Luke (Mikel Niso) e Hasley (Eve Ryan), che si incontrano in un momento particolare della loro vita. Entrambi alle prese con delle difficoltà, quali la dipendenza e un vuoto esistenziale che non concede spiragli, impareranno a fidarsi l’uno dell’altra e a credere che le cose possano cambiare. Scritto e diretto da Javier Ruescas, il film è il classico young adult che punta tutto sulla chimica tra i due protagonisti e sulla forza dei loro sentimenti.

The last sunrise (26 agosto)

Dopo aver conquistato milioni di fan in tutto il mondo, Anna Todd è pronta a far emozionare di nuovo con il suo romanzo The last sunrise. Ed è proprio da lì che prende il via l’omonima pellicola diretta da Carlson Young, con Maia Reficco, Fernando Lindez ed Eva Longoria, in uscita su Prime Video il 26 agosto. Al centro della trama, Ry, una ragazza con problemi di salute che decide di trascorrere le vacanze con la madre in Spagna e si imbatte in quello che diventerà il suo primo grande amore. Tanta attesa ed entusiasmo circondano il progetto, soprattutto per il nome della Todd, qui anche executive producer.

Marfil: Gli opposti (9 settembre)

Anticipato dalla stessa protagonista Ester Exposito al Monte-Carlo Television Festival, Marfil: Gli opposti è già stato associato a un classico intramontabile, quale The bodyguard - Guardia del corpo. Il motivo è presto detto: la protagonista si ritrova a dover trascorrere le sue giornate a stretto contatto con la sua guardia del corpo (interpretata da Hugo Diego García), dopo essere stata vittima di un rapimento. Alla base c'è la dilogia letteraria di Mercedes Ron (già autrice della saga È colpa tua), Enfrentados, il cui successo è inequivocabile. Non sorprende quindi la decisione di realizzarne degli adattamenti filmici, mentre si alza l'asticella delle aspettative in tutto il mondo.

Maxton Hall 3 (dicembre)

Giunta alla terza stagione - attesa su Prime Video dal 3 dicembre - Maxton Hall è una serie tedesca appartenente al genere young adult, tratta dal romanzo Save Me di Mona Kasten. Harriet Herbig-Matten ne è la protagonista nelle vesti di Ruby Bell: studentessa intelligente e anticonformista, porta scompiglio nel collegio popolato da figli di papà e privilegiati. Con un sogno nel cassetto, che prende il nome di Oxford, e una borsa di studio a sostenere le spese, la giovane cerca di rimanere concentrata e non farsi distrarre da nulla e da nessuno. Se non che, all’improvviso, viene a conoscenza di un segreto che potrebbe rovinare la famiglia più importante della scuola.