Quando uscirà Blade Runner 2099? Novità sulla data della serie sequel tratta dai film cult

Pubblicazione: 10 luglio alle 13:20

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Prime Video si prepara finalmente a svelare il volto della sua ambiziosa serie tv Blade Runner 2099. Il produttore esecutivo David W. Zucker ha confermato che la campagna marketing della serie prenderà il via durante il San Diego Comic-Con del 2026, segnando l'inizio di un'estate ricca di anticipazioni in vista della data di uscita prevista per il 2027.



L'annuncio è arrivato durante l'Italian Global Series 2026, dove Zucker ha dichiarato che lo show "inizierà a mostrarsi mentre ci avviciniamo al Comic-Con". Un segnale chiaro che la macchina promozionale di Prime Video è pronta a partire con materiali esclusivi, anteprime e probabilmente i primi trailer di una delle produzioni più attese nel panorama delle serie sci-fi.



La strada verso Blade Runner 2099 è stata lunga e non priva di ostacoli. Ridley Scott aveva annunciato il progetto alla fine del 2021, con Prime Video che è salito a bordo all'inizio del 2022. La showrunner Silka Luisa, reduce dal successo di Shining Girls, è stata legata al progetto per quattro anni, supervisionando una produzione che ha visto diversi cambiamenti nel team creativo. Jeremy Podeswa, inizialmente ingaggiato come produttore esecutivo e regista del pilot, ha dovuto lasciare per conflitti di agenda.





Le riprese erano originariamente programmate per il 2023 a Belfast, ma lo sciopero della Writers Guild of America ha costretto a un rinvio. Quando le telecamere hanno finalmente iniziato a girare nel maggio 2024, il set è rimasto attivo fino a dicembre dello stesso anno. Da allora, per 19 mesi, il silenzio ha regnato sovrano, alimentando curiosità e timori tra i fan della saga.



Zucker ha descritto Blade Runner 2099 come "un'evoluzione molto eccitante" del franchise sci-fi, elogiando le performance di Michelle Yeoh e Hunter Schafer come "eccezionali". La star premio Oscar e la giovane rivelazione di Euphoria guideranno un cast che promette di portare nuove energie all'universo creato da Philip K. Dick con il suo romanzo Il cacciatore di androidi.



Le informazioni sulla trama restano avvolte nel mistero, ma tra le tante anticipazioni, sappiamo che la serie si concentrerà in parte su un Replicante che affronta l'imminente fine della propria esistenza. Un tema classico del franchise, che nei film precedenti ha esplorato con profondità filosofica il significato della vita, della memoria e dell'identità attraverso gli occhi di esseri artificiali consapevoli della propria mortalità.



Nei prossimi mesi, mentre ci avviciniamo al Comic-Con, inizieremo probabilmente a vedere i primi concept art, forse qualche fotografia dal set, sicuramente dichiarazioni più dettagliate da parte del cast. La macchina promozionale di una produzione di questo livello è metodica e studiata: ogni rivelazione è pianificata per mantenere alta l'attenzione senza bruciare troppo presto le sorprese più importanti.