Quanti album hanno fatto insieme gli 883: Mauro Repetto e quei brani firmati anche dopo l'addio

Pubblicazione: 09 ottobre alle 12:14

Quando si parla degli 883, è facile associare il gruppo soprattutto a Max Pezzali e Mauro Repetto, i due amici che hanno dato vita a uno dei progetti musicali più amati degli anni Novanta. La loro storia discografica non si esaurisce nei primi successi. Gli album in studio pubblicati con il nome 883 sono sei, ma soltanto i primi due vedono la collaborazione dei fondatori prima dell'uscita di Repetto dal gruppo. È proprio questa separazione a segnare una svolta nella storia della band.

, un disco che porta al successo canzoni come Non me la menare, Con un deca e il brano che dà il titolo all'album. Nel 1993 esce Nord sud ovest est, che consolida la popolarità del duo grazie a successi come Sei un mito, Come mai e Rotta x casa di Dio. In questa prima fase, Max Pezzali e Mauro Repetto collaborano alla scrittura di numerosi brani,

Nel 1994 Mauro Repetto lascia gli 883, ma il suo contributo alla musica del gruppo non si interrompe del tutto con la sua partenza. Max Pezzali decide di proseguire il progetto mantenendone il nome, mentre alcuni brani pubblicati negli anni successivi riportano ancora il nome del suo storico compagno nei crediti autoriali. È il caso di Tieni il tempo, contenuto nell'album La donna il sogno & il grande incubo del 1995, e di Se tornerai e Finalmente tu, presenti in La dura legge del gol! del 1997.

Repetto non fa più parte della formazione, ma il suo contributo alla scrittura rimane legato ad alcune canzoni pubblicate dopo il suo addio. Il successo del progetto prosegue anche senza la formazione originale, il nome 883 rimane legato a Max Pezzali, che porta avanti il percorso musicale attraverso nuovi dischi e singoli, mentre la collaborazione artistica con il vecchio compagno di avventure appartiene ormai alla prima fase della storia del gruppo.

Nel 2002 viene pubblicata la raccolta Love/Life: l'amore e la vita al tempo degli 883, mentre nel 2004con l'album Il mondo insieme a te. È importante distinguere questi due momenti,, mentre il passaggio alla carriera solista rappresenta una nuova fase professionale per Pezzali, anche se le canzoni nate negli anni del duo continuano a essere una parte fondamentale della sua identità artistica.

La storia degli 883 dimostra che l'addio di Mauro Repetto non ha cancellato il progetto, ma ne ha cambiato profondamente la natura. I primi due album raccontano la collaborazione tra i due fondatori e la nascita di un fenomeno generazionale. I successivi documentano il percorso portato avanti da Pezzali, che ha continuato a usare il nome 883 fino alla conclusione del progetto discografico. In totale, gli album in studio sono sei, due realizzati nella fase originaria del duo e quattro pubblicati dopo l'uscita di Repetto. La carriera solista di Pezzali sarebbe poi proseguita, mantenendo vivo il legame con quel repertorio che aveva contribuito a costruire insieme al suo storico compagno.