Pubblicazione: 19 novembre alle 11:12

Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni, è arrivata la conferma, Robert Pattinson sarà il prossimo James Bond. Una scelta che ha sorpreso parte degli osservatori, soprattutto perché altri attori sembravano inizialmente più vicini al ruolo. Dietro il casting si nasconderebbero trattative complesse, compensi milionari e un retroscena inaspettato legato alla famiglia Bezos.

. Una cifra considerevole, che Amazon MGM Studios non ha confermato né smentito., rendendo l'accordo uno dei più remunerativi nella storia recente del franchise.

La selezione del nuovo interprete di Bond non sarebbe stata semplice. Tra i candidati circolavano anche nomi come Jack Lowden, che sembrava avere buone possibilità di ottenere la parte. A cambiare gli equilibri sarebbe stato proprio il provino di Pattinson, sostenuto, secondo una fonte vicina alla produzione, anche da Lauren Sanchez, moglie di Jeff Bezos. L'insider avrebbe raccontato che la candidatura dell'attore non era inizialmente tra le più considerate, ma che il sostegno di Sanchez avrebbe contribuito a farla emergere.

Al di là delle indiscrezioni sul casting, Pattinson arriva a questo appuntamento dopo un percorso professionale che lo ha portato ben oltre il successo di Twilight. Negli ultimi anni ha lavorato con registi come David Cronenberg e Robert Eggers, oltre a interpretare Batman e a prendere parte alla saga di Dune. Proprio Denis Villeneuve, con cui ha collaborato in quest'ultimo franchise, sarà il regista del prossimo capitolo di James Bond, una reunion che ha già attirato l'attenzione degli appassionati.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Le reazioni alla scelta sono contrastanti, sui social c'è chi non vede l'ora di scoprire la sua interpretazione dell'agente segreto e chi avrebbe preferito un altro candidato. Intanto, la Famiglia Reale britannica e l'Ian Fleming Estate hanno accolto ufficialmente il nuovo 007. Restano ancora riservati il titolo e la trama di Bond 26, mentre non ci sono certezze sulla possibile uscita nel 2027. Tra i nomi accostati al cast circolano anche quelli di Margaret Qualley e Sydney Sweeney.

Per Pattinson si prospettano anni particolarmente intensi. Oltre all'impegno nella saga di Bond, l'attore sarà protagonista di Dune: Part Three e tornerà a interpretare il Cavaliere Oscuro in The Batman: Part II, previsto per il 2028. Dal successo di Harry Potter e Twilight ai ruoli più ambiziosi del cinema contemporaneo, la sua carriera ha attraversato trasformazioni sorprendenti. Ora lo attende una delle sfide più importanti, raccogliere l'eredità di James Bond.