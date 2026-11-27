Quasi orfano, dov'è stato girato il film con Riccardo Scamarcio: la vera casa della famiglia Tarocco
Scopri dove è stato girato Quasi orfano, la commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini: da Milano alle suggestive location della Puglia.
Quasi orfano, commedia del 2022 diretta da Umberto Carteni, porta sullo schermo due mondi apparentemente lontanissimi, quello elegante e moderno di Milano e quello più tradizionale della Puglia. Con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini nei panni dei protagonisti, il film alterna ambientazioni urbane e paesaggi rurali, trasformando i luoghi delle riprese in una parte importante della storia.
Una delle location principali si trova a Offanengo, in provincia di Cremona. Qui sono stati ricreati gli uffici del marchio di design Vale Rocco, l'azienda fondata dai protagonisti. Per le riprese è stato utilizzato il quartier generale di Chromavis, realtà specializzata nella produzione di cosmetici. Gli ambienti aziendali sono stati scelti per rappresentare il mondo professionale moderno e internazionale costruito da Valentino e Costanza.
Per le scene ambientate in Puglia, la produzione ha scelto le campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. In particolare, la masseria di Montereale, situata in contrada Carperi, è stata utilizzata per rappresentare la masseria Tarocco di Monopoli nella finzione cinematografica. Circondata da ulivi e caratterizzata dai tradizionali muretti a secco, questa location restituisce l'atmosfera rurale e familiare che contraddistingue le origini del protagonista. Un paesaggio molto diverso da quello degli ambienti cittadini in cui Valentino ha costruito la propria nuova identità.
Gran parte delle ambientazioni urbane si trova a Milano, tra i luoghi riconoscibili ci sono il Duomo, utilizzato per mostrare alla famiglia Tarocco il volto più celebre della città, e il MUDEC – Museo delle Culture, nel quartiere di Porta Genova, dove si svolge un evento importante per la carriera di Valentino. Compare anche piazza Gae Aulenti, nell'area di Porta Nuova, con il suo Bosco Verticale, che ospita nella finzione il moderno appartamento della coppia. Non mancano i Navigli, protagonisti di una passeggiata di Costanza e Valentino legata ai ricordi del loro primo bacio. Il contrasto tra Milano e la Puglia accompagna l'intero racconto, sottolineando la distanza tra le due vite del protagonista.