Pubblicazione: 27 novembre alle 20:00

Quasi orfano, commedia del 2022 diretta da Umberto Carteni, porta sullo schermo due mondi apparentemente lontanissimi, quello elegante e moderno di Milano e quello più tradizionale della Puglia. Con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini nei panni dei protagonisti, il film alterna ambientazioni urbane e paesaggi rurali, trasformando i luoghi delle riprese in una parte importante della storia.

. Al centro della vicenda ci sono Valentino Rocco e sua moglie Costanza, due architetti di successo che hanno costruito un marchio internazionale nel mondo del design., con la quale l'uomo aveva interrotto ogni rapporto, arrivando persino a cambiare cognome e a dichiararsi orfano.

Una delle location principali si trova a Offanengo, in provincia di Cremona. Qui sono stati ricreati gli uffici del marchio di design Vale Rocco, l'azienda fondata dai protagonisti. Per le riprese è stato utilizzato il quartier generale di Chromavis, realtà specializzata nella produzione di cosmetici. Gli ambienti aziendali sono stati scelti per rappresentare il mondo professionale moderno e internazionale costruito da Valentino e Costanza.

Per le scene ambientate in Puglia, la produzione ha scelto le campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. In particolare, la masseria di Montereale, situata in contrada Carperi, è stata utilizzata per rappresentare la masseria Tarocco di Monopoli nella finzione cinematografica. Circondata da ulivi e caratterizzata dai tradizionali muretti a secco, questa location restituisce l'atmosfera rurale e familiare che contraddistingue le origini del protagonista. Un paesaggio molto diverso da quello degli ambienti cittadini in cui Valentino ha costruito la propria nuova identità.

. Il suo centro storico fa da sfondo alle scene in cui il padre di Valentino accompagna i turisti alla scoperta della città.. La città reale diventa parte dell'identità pugliese che il protagonista aveva cercato di lasciarsi alle spalle.

Gran parte delle ambientazioni urbane si trova a Milano, tra i luoghi riconoscibili ci sono il Duomo, utilizzato per mostrare alla famiglia Tarocco il volto più celebre della città, e il MUDEC – Museo delle Culture, nel quartiere di Porta Genova, dove si svolge un evento importante per la carriera di Valentino. Compare anche piazza Gae Aulenti, nell'area di Porta Nuova, con il suo Bosco Verticale, che ospita nella finzione il moderno appartamento della coppia. Non mancano i Navigli, protagonisti di una passeggiata di Costanza e Valentino legata ai ricordi del loro primo bacio. Il contrasto tra Milano e la Puglia accompagna l'intero racconto, sottolineando la distanza tra le due vite del protagonista.