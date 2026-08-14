Questa serie su Netflix supera Mercoledì: la stagione 2 è già un fenomeno globale (e nessuno ne parla)

Pubblicazione: 14 agosto alle 17:00

Mentre il mondo dello streaming è ossessionato dalle serie di maggior successo critico, un fenomeno silenzioso sta conquistando Netflix. Beauty in Black, la serie drammatica di Tyler Perry, ha letteralmente scalato le classifiche globali della piattaforma, posizionandosi al terzo posto mondiale e conquistando addirittura la vetta negli Stati Uniti. Un risultato che la pone davanti a colossi come Mercoledì e My Life with the Walter Boys, eppure di questa serie si parla pochissimo.

, la spogliarellista interpretata da Taylor Polidore che si ritrova catapultata, una facoltosa donna d'affari interpretata da Crystle Stewart. La trama, che mescola drammi personali, lotte di classe e segreti oscuri, ha evidentemente colpito nel segno.. Ma il vero test per qualsiasi serie arriva con la seconda stagione: il pubblico tornerà? Gli ascolti caleranno?. Non solo la serie ha evitato la maledizione del cosiddetto "sophomore slump", quel fenomeno per cui le seconde stagioni registrano inevitabilmente ascolti inferiori, ma ha dimostrato di avere una base di fan ancora più solida.

La struttura narrativa scelta per Beauty in Black segue una formula ormai collaudata da Netflix: la stagione viene divisa in due parti. Questo approccio serve a mantenere alta l'attenzione del pubblico per un periodo più lungo e a generare più cicli di conversazione sui social media. Il tema centrale dello scontro tra mondi diversi, tra la strada e i salotti dell'alta società, è un classico della narrazione ma Beauty in Black riesce a trattarlo con una prospettiva che risuona particolarmente con il pubblico contemporaneo.