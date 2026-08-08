Questo action su Prime Video contiene la migliore scena di combattimento con coltelli di sempre

Pubblicazione: 08 agosto alle 15:00

Quando si parla di cinema d'azione contemporaneo, pochi film hanno lasciato un segno indelebile come The Raid 2, disponibile su Prime Video. Il sequel del folgorante The Raid: Redemption del 2012 ha portato sugli schermi di tutto il mondo la bellezza letale del Pencak Silat, l'arte marziale indonesiana, trasformando Iko Uwais in una leggenda vivente del genere. Ma c'è un dettaglio nella scena finale del film che molti spettatori hanno apprezzato senza comprenderne appieno l'ingegnosa strategia registica. Il duello conclusivo di The Raid 2 mette di fronte Rama, il poliziotto interpretato da Uwais, e un assassino senza nome interpretato da Cecep Arif Rahman. La battaglia si svolge in una cucina, uno spazio decisamente aperto rispetto ad altri set piece del film.

Inizia come un combattimento a mani nude, con i due fighters che si mantengono a una distanza media, studiandosi, calibrando colpi e schivate. Poi accade qualcosa che trasforma radicalmente la natura dello scontro.. In quel momento, tutto cambia. Il regista Gareth Evans, nel commentario audio presente nelle edizioni home video del film, ha svelato il ragionamento dietro questa scelta apparentemente semplice ma profondamente efficace. La natura stessa dell'arma, con la sua lama corta, costringe i combattenti a rimanere vicinissimi tra loro affinché il kerambit possa diventare davvero letale.Ecco il trucco geniale:. Rama deve costantemente mantenere le distanze dal suo avversario per evitare i fendenti mortali, ma quando riesce a disarmare uno dei due kerambit, la battaglia si sposta nuovamente su un range cortissimo, con entrambi i contendenti che cercano di piazzare il taglio decisivo sull'altro. L'ironia sta proprio in questo paradosso:, una situazione che ricorda i film di Ip Man con Donnie Yen. Il finale, pur svolgendosi in un ambiente decisamente più spazioso, ricrea quella stessa sensazione di oppressione e pericolo immediato semplicemente attraverso la scelta dell'arma.

I grandi maestri delle arti marziali cinematografiche e i registi del genere sono sempre stati abili nello sfruttare creativamente gli ambienti circostanti per costruire le loro coreografie. A volte questo porta a scene mozzafiato in spazi ristretti, altre volte in location ampie e spettacolari. The Raid 2 ha fatto qualcosa di particolarmente astuto: ha dato a Rama e all'assassino tutto lo spazio necessario per muoversi, ma li ha costretti a combattere a distanza ravvicinata grazie all'uso strategico del kerambit. Questa intuizione trasforma una potenziale debolezza in un punto di forza narrativo e visivo. The Raid 2 è uscito nel 2014 e continua la storia di Rama, inviato sotto copertura per smantellare il crimine organizzato che ha infiltrato la polizia di Giacarta.