Questo film del 2018 su Netflix con Julia Ormond è la gemma nascosta che nessuno ha visto

Pubblicazione: 07 agosto alle 14:00

Ci sono scelte cinematografiche che facciamo con cognizione di causa, dopo aver letto recensioni, visto trailer, consultato classifiche. E poi ci sono quelle decisioni spontanee, quasi istintive, in cui premiamo play senza sapere praticamente nulla di ciò che stiamo per guardare. Ladies in Black, disponibile su Netflix, appartiene a questa seconda categoria, un period drama ambientato negli anni Cinquanta che, senza clamore né pubblicità martellante, si rivela una di quelle gemme nascoste che il cinema contemporaneo sa ancora regalare quando meno te lo aspetti. Tratto da un romanzo dall'omonimo titolo, il film del 2018 ci trasporta nell'Australia del dopoguerra, precisamente nel grande magazzino Goode's, dove la giovane Lisa inizia la sua avventura come commessa.

Interpretata da Angourie Rice, Lisa rappresenta quella fase della vita in cui tutto sembra possibile:. I suoi genitori sono brave persone, lavoratori instancabili, ma Lisa è pronta a uscire dal guscio protettivo della sua vita familiare. Ed è qui che entra in scena Magda, interpretata da una Julia Ormond che ritroviamo con piacere sullo schermo. Immigrata che ha lasciato l'Europa alle spalle, Magda riconosce in Lisa qualcosa di speciale e decide di prenderla sotto la sua ala. Non è solo una mentore sul lavoro, ma una figura che aprirà gli occhi della ragazza su un mondo più vasto, più complesso e infinitamente più interessante di quello che ha conosciuto fino a quel momento.Accanto a loro troviamo altre commesse, ognuna con la propria storia, i propri desideri inespressi, le proprie battaglie quotidiane. C'è Patty, donna sposata che ama profondamente il marito di campagna ma si sente tremendamente sola nel loro matrimonio, intrappolata in una routine che non lascia spazio all'intimità emotiva. E poi c'è Fay, la romantica del gruppo, stanca degli appuntamenti organizzati dalle amiche con uomini che hanno una sola cosa in mente. Fay cerca qualcosa di diverso, quasi anacronistico per l'epoca:. Nel corso di una stagione estiva, seguiamo queste donne vestite di nero, l'uniforme elegante del grande magazzino, mentre inseguono sogni che agli occhi di molti potrebbero sembrare impossibili.

Ed è proprio qui che Ladies in Black si distingue dalla massa dei period drama contemporanei: la sua trama non è né complicata né eccessivamente drammatica, e questo è precisamente il suo punto di forza. Viviamo in un'epoca in cui il cinema e le serie TV sembrano competere a chi riesce a scioccare di più, a chi inserisce più colpi di scena, più tradimenti, più violenza. Ladies in Black va controcorrente, scegliendo un ritmo lento, quasi meditativo, e una storia che potremmo definire semplice se non fosse che la semplicità, quando è ben costruita, diventa profondità. Il film si concentra su temi universali come la famiglia, l'amicizia femminile, l'autodeterminazione, il coraggio di sognare, senza mai cedere alla tentazione di aggiungere drammi artificiosi.



Ma ciò che rende Ladies in Black veramente speciale è il suo essere, semplicemente, una storia felice. In un panorama cinematografico saturo di antieroi tormentati, apocalissi imminenti e drammi familiari devastanti, questo approccio risulta quasi rivoluzionario. Ladies in Black ci ricorda che è possibile emozionarsi anche senza lacrime disperate, che si può costruire tensione narrativa anche senza morti violente o tradimenti scioccanti, che la vera complessità umana si manifesta spesso nei piccoli gesti quotidiani, nelle scelte apparentemente insignificanti che però definiscono chi siamo. Se siete stanchi di thriller psicologici angoscianti, di drammi familiari devastanti, di apocalissi zombie e supereroi in crisi esistenziale, Ladies in Black potrebbe essere esattamente ciò di cui avete bisogno.