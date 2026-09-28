Questo film di fantascienza su Prime Video ha diviso Hollywood (ma nessuno ha capito davvero)

Pubblicazione: 28 settembre alle 17:00

È una domanda che ci portiamo dietro dall'infanzia, da quando i film di fantascienza ci hanno insegnato a temere l'invasione dallo spazio. Ma Hollywood, nella sua infinita prevedibilità, ci ha sempre mostrato lo stesso schema: gli alieni arrivano, devastano tutto, l'umanità si riscatta con un colpo di genio e alla fine vinciamo noi. I cattivi tornano nello spazio, noi ricostruiamo, fine dei giochi. Captive State - La ribellione nascosta (disponibile su Prime Video), il film del 2019 diretto da Rupert Wyatt, fa saltare completamente questo schema e ci chiede: e se invece perdessimo? E se gli extraterrestri decidessero di restare, di governarci, di riorganizzare la società a loro immagine e somiglianza? La risposta che offre è scomoda, affascinante e tremendamente attuale. Ambientato in una Chicago post-invasione, il film ci mostra un mondo dove l'umanità ha accettato una resa incondizionata. Gli alieni non sono più il nemico da sconfiggere in un atto finale esplosivo: sono diventati l'autorità, il potere costituito, coloro che decidono le regole del gioco.

La polvere dell'invasione si è posata da tempo, le macerie sono state rimosse e al loro posto è sorto un nuovo ordine mondiale. Un ordine che, statistiche alla mano, ha ridotto la criminalità e portato stabilità. Il prezzo? La libertà, ovviamente.. Chicago diventa il microcosmo perfetto per questa storia: una città già segnata da disparità economiche e criminalità, ora divisa in distretti dove i più poveri vivono sotto un controllo ancora più ferreo. I dispositivi digitali sono stati banditi, i cittadini lavorano in fabbriche che cancellano dati e memorie, mentre le élite collaborazioniste prosperano. Al centro della narrazione c'è Gabriel, interpretato da Ashton Sanders, il giovane attore che ci aveva stregato in Moonlight.

Gabriel vive in uno dei distretti più poveri, cerca di sopravvivere e di dimenticare. Suo fratello Rafe, interpretato da Jonathan Majors, aveva guidato una resistenza contro il regime alieno prima di morire. O almeno, così sembra. Gabriel si trova intrappolato tra il ricordo di un fratello eroe e la presenza opprimente di Mulligan, un poliziotto locale dal volto di John Goodman, che aveva lavorato con suo padre e che ora lo osserva con un misto di protezione e sospetto. Goodman, attore dalla presenza magnetica capace di incarnare sia la bonaria affidabilità che l'ambiguità morale, è perfetto nel ruolo di Mulligan. Un uomo che ha scelto di collaborare con il nuovo ordine, convinto che un'altra rivoluzione stia per esplodere e determinato a soffocarla sul nascere. Il suo rapporto con Gabriel è il cuore emotivo del film, anche se la sceneggiatura fatica a dargli tutto lo spazio che meriterebbe.

Ed è qui che Captive State mostra le sue crepe. Il film è stato girato oltre due anni prima dell'uscita, spostato più volte nel calendario e chiaramente vittima di un travagliato percorso produttivo. Si vede. Il montaggio è confuso, la struttura narrativa presenta buchi inspiegabili: Sanders scompare dallo schermo per lunghi tratti senza alcuna giustificazione, il focus salta da un personaggio all'altro senza un centro gravitazionale stabile. Wyatt e la co-sceneggiatrice Erica Beeney hanno imbottito la trama di colpi di scena e depistaggi per costruire un finale a sorpresa, ma quando arriva, invece di illuminare tutto quello che abbiamo visto, lascia dietro di sé una scia di domande senza risposta. Eppure, nonostante questi difetti strutturali evidenti, Captive State rimane un'esperienza che vale la pena affrontare. Perché ha qualcosa che manca alla maggior parte dei film di fantascienza mainstream: il coraggio di provare qualcosa di diverso.



