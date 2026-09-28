Carrie: chi sono gli attori e le attrici della nuova serie tv? Il confronto con i due film

Pubblicazione: 28 settembre alle 17:45

Dopo quasi cinquant’anni dal film di Brian De Palma, Carrie White torna sullo schermo con una nuova versione firmata da Mike Flanagan. La serie di Prime Video riprende il romanzo d’esordio di Stephen King e trasforma la storia in un racconto più ampio, costruito nell’arco di otto episodi. Al centro c’è ancora Carrie, adolescente emarginata e vittima delle persecuzioni dei compagni, ma il nuovo adattamento permette di approfondire anche i personaggi che la circondano. La serie debutterà su Prime Video il 7 ottobre 2026, con Summer H. Howell nel ruolo principale. Per capire cosa cambia, però, è interessante confrontare il nuovo cast con gli interpreti che hanno dato un volto ai personaggi nelle versioni del 1976, 2002 e 2013.

, già vista in Curse of Chucky e Cult of Chucky., da Angela Bettis nel film televisivo del 2002 e da Chloë Grace Moretz nel remake del 2013 diretto da Kimberly Peirce. Al suo fianco,, la madre profondamente religiosa di Carrie, il ruolo era stato interpretato da Piper Laurie nel 1976, Patricia Clarkson nel 2002 e Julianne Moore nel 2013. Sloyan, già collaboratrice di Flanagan in produzioni come Midnight Mass e The Life of Chuck, porta nella serie una versione più sfaccettata del rapporto tra madre e figlia., nelle precedenti versioni era stata interpretata da Amy Irving, Kandyse McClure e Gabriella Wilde.

Anche il gruppo degli studenti presenta diverse novità. Alison Thornton interpreta Chris Hargensen, la ragazza responsabile insieme a Billy Nolan del crudele piano organizzato contro Carrie al ballo, prima di lei il ruolo era appartenuto a Nancy Allen, Emilie de Ravin e Portia Doubleday. La serie sfrutta il formato televisivo per esplorare maggiormente anche la sua situazione familiare. Joel Oulette è invece Tommy Ross, il fidanzato di Sue che accetta di accompagnare Carrie al ballo, il personaggio era stato interpretato da William Katt nel 1976, Tobias Mehler nel 2002 e Ansel Elgort nel 2013. Nel ruolo di Billy Nolan, fidanzato di Chris e complice dello scherzo, arriva Arthur Conti, dopo John Travolta, Jesse Cadotte e Alex Russell. Flanagan sceglie così di dedicare maggiore attenzione anche al rapporto tra Billy e Chris, andando oltre la semplice funzione di antagonista.

Tra gli altri personaggi della scuola, Amber Midthunder interpreta Rita Desjardin, qui caratterizzata anche attraverso una dimensione personale che va oltre il suo ruolo di insegnante e che la porta a preoccuparsi sempre più per Carrie. In precedenza il personaggio era stato affidato a Betty Buckley, Rena Sofer e Judy Greer. La serie recupera inoltre Tina Blake, interpretata da Josie Totah, mentre nei film i personaggi di Tina e Norma Watson erano stati spesso accorpati o trattati in modo intercambiabile. Nel 1976 P.J. Soles interpretò Norma e Marina Christian apparve come Tina, allora ribattezzata Mary. Nel 2002 furono invece presenti entrambe, con Katharine Isabelle e Meghan Black, mentre nel 2013 comparve soltanto Zoë Belkin nei panni di Tina. Totah introduce quindi una nuova versione della ragazza, con una caratterizzazione più ironica.