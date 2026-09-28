Questa serie su Prime Video è diventata la migliore serie di supereroi che la CW abbia mai prodotto

Pubblicazione: 28 settembre alle 18:00

Nel panorama saturo delle serie sui supereroi, trovare una produzione che riesca davvero a distinguersi è un'impresa titanica. Eppure Superman & Lois, su prime Video, ci è riuscita, trasformandosi in quattro stagioni da un potenziale episodio minore dell'Arrowverse in quello che molti considerano il miglior lavoro mai realizzato dalla CW. Un risultato che, considerando la lunga storia del network con i cinecomic, non è affatto scontato. La serie con Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman ed Elizabeth Tulloch come Lois Lane è nata nel 2021 come epilogo pensato per il franchise Arrowverse, ma ha rapidamente tracciato una rotta autonoma. E proprio questa indipendenza, all'inizio quasi accidentale, si è rivelata la sua arma vincente. Quando il finale è andato in onda, Superman & Lois aveva conquistato una reputazione luminosa, guadagnandosi un posto d'onore tra le migliori serie DC in live-action degli ultimi anni.





Superman & Lois non è la tipica produzione CW che molti spettatori avevano imparato a conoscere.. Certo, serie come Arrow, The Flash e Supergirl avevano coltivato seguiti fedeli e appassionati, ma i limiti erano evidenti: effetti speciali invecchiati male, CGI di qualità altalenante che toglievano peso alle scene d'azione più cruciali. Ogni battaglia contro un villain potente rischiava di trasformarsi in un esercizio di sospensione dell'incredulità. Quando Superman & Lois ha iniziato ad attirare l'attenzione della critica, però, il discorso è cambiato radicalmente.. Non si trattava più di perdonare imperfezioni tecniche in nome di una trama avvincente: questa era una serie che reggeva il confronto con produzioni dal budget ben più sostanzioso.

Il risultato è stato duplice: da un lato, Superman & Lois si è affermata come una delle storie di supereroi più riuscite della televisione contemporanea; dall'altro, ha contribuito a riabilitare la reputazione stessa della CW agli occhi di chi l'aveva catalogata come factory di prodotti di serie B. Ma c'è un dettaglio curioso che molti fan hanno scoperto con sorpresa: Superman & Lois tecnicamente non fa parte dell'Arrowverse. Questo nonostante Tyler Hoechlin avesse debuttato proprio come Superman nell'universo condiviso della CW, facendo la sua prima apparizione nel secondo episodio della seconda stagione di Supergirl nel 2016. L'attore aveva persino partecipato al mastodonico crossover Crisis on Infinite Earths nel 2020, evento che aveva riunito tutti i personaggi principali del franchise. Eppure, quando Superman & Lois è arrivata sugli schermi appena un anno dopo, la serie esisteva in una bolla separata.

Le circostanze che hanno portato a questa decisione sono state tanto pragmatiche quanto inevitabili. Le restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19 hanno costretto la produzione a cancellare i crossover pianificati, quelli che avrebbero dovuto facilitare la transizione e spiegare la presenza di Superman in un proprio show. Senza la possibilità di intrecciare le trame con National City, Star City o le altre location dell'Arrowverse, gli sceneggiatori hanno riscritto la serie collocandola su un'altra Terra, un universo parallelo che non interseca mai quello degli altri eroi CW. Quella che poteva sembrare una limitazione si è rivelata invece una liberazione creativa. Slegata dai vincoli narrativi dell'Arrowverse, una galassia ormai vasta ma anche divisiva tra i fan, Superman & Lois ha potuto costruire una propria identità distintiva. Gli autori hanno avuto carta bianca per esplorare in profondità il passato di Clark Kent, per dare spazio ai suoi nemici storici reinterpretandoli con audacia, per costruire dinamiche familiari complesse senza doverle incastrare negli equilibri di un universo condiviso già affollato.



