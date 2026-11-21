Pubblicazione: 21 novembre alle 13:02

La Rai si prepara a ridisegnare profondamente la propria offerta televisiva per la stagione inverno-primavera, puntando con decisione su un netto rinnovamento generazionale e sulla grande musica dal vivo. A delineare le strategie dei prossimi mesi è stato Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, che in una lunga intervista rilasciata a La Stampa ha svelato i progetti cardine su cui Viale Mazzini sta lavorando dopo la presentazione dei palinsesti al Consiglio d’Amministrazione.

Il colpo più atteso della prossima stagione riguarda senza. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, arriva la conferma ufficiale dai vertici dell’azienda: l’artista romano sarà protagonista di un progetto televisivo cucito su misura per lui. Come spiegato dallo stesso Di Liberatore, l'obiettivo non è realizzare un semplice concerto televisivo, bensì costruirecapaci di unire lo spettacolo puro a una narrazione più profonda e di impegno civile.

Una scelta editoriale precisa, pensata per svecchiare il linguaggio dell’ammiraglia Rai e intercettare un pubblico nuovo, più giovane e trasversale rispetto al tradizionale bacino d’utenza della rete. Al centro della strategia musicale di Viale Mazzini resta naturalmente il Festival di Sanremo, che nel 2027 segnerà il debutto ufficiale di Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Le aspettative attorno alla kermesse sono altissime e il direttore dell’Intrattenimento Prime Time ha confermato che l'edizione prenderà forma rispecchiando pienamente la personalità e l'età del suo nuovo timoniere.

L’idea alla base del progetto è quella di dare vita a un "Sanremo diffuso", moderno e fortemente connesso con il territorio, capace di parlare alle nuove generazioni senza perdere la sua vocazione nazionalpopolare. La spinta internazionale e musicale dei prossimi palinsesti non si ferma all'Ariston. Di Liberatore ha infatti annunciato l’arrivo in Europa dei "Latin Grammy Celebra", un format prestigioso mai esportato prima fuori dai confini americani. Lo show prevede che una grande icona della musica venga omaggiata sul palco dai propri colleghi: la Rai sta già definendo una rosa di nomi di caratura internazionale per dar vita a un progetto che toccherà i palazzetti di quattro grandi capitali europee.

Parallelamente, anche su Rai2 proseguirà il lavoro sul posizionamento editoriale del servizio pubblico, sulla scia di eventi musicali di forte richiamo come gli appuntamenti legati a Cesare Cremonini e Ultimo. Infine, non è mancato un passaggio sui programmi già in onda, a partire da Ballando con le stelle e dalle recenti polemiche legate al cosiddetto "Profumo Gate" che ha coinvolto Guillermo Mariotto.

Pur ribadendo la ferma condanna verso qualsiasi forma di aggressività verbale in televisione, Di Liberatore ha colto l'occasione per aprire a una riflessione più ampia sul futuro dei talent e dei varietà: l'intenzione per i prossimi mesi è quella di rinnovare le giurie inserendo volti nuovi, garantendo così supporto ai conduttori e una ventata di freschezza per i telespettatori.