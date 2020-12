LEGGI ANCHE – Ratatouille: il film Pixar diventa un musical grazie agli utenti di TikTok

Qualche settimana fa vi avevamo parlato del fan musical basato sull’amato film Pixarrealizzato dagli utenti di TikTok.

Ebbene dopo aver generato innumerevoli video sul noto social quel particolare musical diventerà realtà in un evento speciale di una sola serata il 1° gennaio 2021 prodotto dalla Seaview Productions in collaborazione con TikTok.

L’evento, i cui biglietti sono attualmente in prevendita, sarà trasmesso in live streaming su TodayTix. Tutti i proventi saranno destinati all’Actors Fund.

“È stato magico vedere la comunità di TikTok creare #RatatouilleMusical”, ha dichiarato Lizzy Hale, Senior Manager of Content di TikTok US, “Dall’Ode to Remy creata da Em Jaccs alla scenografie di @shoeboxmusicals, vedere l’infinita creatività della piattaforma e la più ampia comunità radunata intorno a questo progetto ha ispirato ha guidato un nuovo forum di amanti del teatro ad esprimersi, partecipare e a godersi lo spettacolo. In un anno in cui abbiamo visto la chiusura di Broadway, la community di TikTok ha riunito virtualmente i fan dei musical in una delle tendenze più uniche che abbiamo mai visto sulla piattaforma”.

LEGGI ANCHE – Ratatouille, Brad Bird smentisce la popolare teoria di un fan

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Ratatouille:

Remy è un ratto dotato di un olfatto straordinario e di un talento naturale per la buona cucina. Dopo una serie di rocamboleschi accadimenti, si trova separato dalla sua colonia e finisce a Parigi, sede del ristorante che porta il nome del suo Chef preferito: il famoso Gusteau. Qui Remy fa conoscenza con il giovane ed imbranato Linguini, un timido sguattero, che, grazie ai consigli del topo-chef, diventa ben presto famoso e celebrato. I due sembrano invincibili ma resta da superare il giudizio del temibile Anton Ego, il più feroce tra i critici culinari francesi…

Ratatouille è arrivato al cinema nel 2007.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com