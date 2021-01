Come ben sappiamo, prossimo film animato targato Disney, uscirà il 5 marzo 2021 direttamente in streaming su Disney+ in contemporanea al lancio cinematografico.

Nell’attesa di vedere il progetto sono approdate in rete le immagini di alcune figure Funko POP! dei protagonisti del lungometraggio che saranno disponibili per l’acquisto da febbraio.

Trovate tutte le immagini dei prodotti qua sotto:

Diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, Raya and the Last Dragon è stato scritto da Qui Nguyen e Adele Lim. Paul Briggs e John Ripa fungono da co-registi. La voce della protagonista è quella di Kelly Marie Tran, che ha raccontato a EW che il personaggio di Raya, figlia di un capo tribù, ridefinisce la classica principessa Disney: È tecnicamente una principessa, ma quello che mi ha entusiasmato di questo progetto, in particolare, è che tutti cercano di modificare quella che pensiamo sia la definizione di principessa. Raya è una vera guerriera. Da bambina, era felicissima di ricevere la spada. Crescendo, è diventata veramente tosta, una guerriera spietata che riesce a farcela con le sue sole forze.

La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno. Il film uscirà il 12 marzo 2021.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com