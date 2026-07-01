Reacher 4 ha una data d'uscita: Prime Video porta Jack Reacher a New York contro una nuova minaccia

Pubblicazione: 01 luglio alle 09:30

Prime Video ha annunciato la data di uscita di uno dei suoi prodotti più amati: Reacher tornerà sugli schermi il 12 agosto 2026 con la sua quarta stagione. Un appuntamento fissato per l'estate che promette di portare Jack Reacher, interpretato dal mastodontico Alan Ritchson, nel cuore pulsante di New York City, dove lo aspetta una delle sfide più complesse della sua carriera: sventare un attacco terroristico.

La nuova stagione si basa su, uno dei romanzi più intensi scritti da Lee Child nella saga dedicata all'ex militare vagabondo. La storia vedetestimone di una scena inquietante nella metropolitana notturna di: una donna dal comportamento sospetto che si toglie la vita, ma quello che potrebbe sembraresi trasforma rapidamente in qualcosa di molto più grande e pericoloso. Reacher viene trascinato inche coinvolge politici di Washington, Al Qaeda e un insabbiamento che affonda le sue radici nella guerra in Afghanistan.

Non è un caso che questa stagione sia stata descritta come la più violenta finora, visto che il contesto urbano della Grande Mela, la tensione di una minaccia terroristica e l'intreccio di complotti governativi creano un cocktail esplosivo che promette sequenze d'azione ancora più brutali di quelle a cui la serie ci ha abituato. Ritchson, che ha costruito il suo Reacher come un'icona di forza fisica e giustizia implacabile, si troverà a navigare in un territorio diverso dai piccoli centri rurali delle stagioni precedenti: la metropoli americana per eccellenza, con le sue ombre e i suoi segreti.

‘REACHER’ Season 4 will release August 12 on Prime Video. pic.twitter.com/a3FQ4Dv3mt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 30, 2026

Il cast si arricchisce di nuovi volti che accompagneranno Reacher in questa avventura urbana. Christopher Rodriguez-Marquette, noto per il suo lavoro in Barry, interpreta un personaggio che, a quanto pare, avrà un ruolo tutt'altro che marginale. In una recente intervista, l'attore ha descritto il suo coinvolgimento come "un'avventura selvaggia" al fianco di Reacher. Il suo personaggio decide di unirsi alla ricerca della verità, innescando un dinamismo che Rodriguez-Marquette ha paragonato a Midnight Run, il classico buddy movie degli anni Ottanta.

Accanto a lui troviamodi GLOW, Marc Blucas di My Life With the Walter Boys,di Alias, le cantanti indonesianedi The Expanse edi Poker Face. Un cast decisamente variegato che riflette la natura multiculturale di New York e la complessità della trama che Reacher dovrà dipanare. Dietro le quinte,continua a guidare la serie come, garantendo quella continuità creativa che ha reso Reacher un successo planetario.

La fiducia di Prime Video nella serie è testimoniata da una mossa che nel mondo dello streaming è diventata sempre più rara: il rinnovo anticipato. Prima ancora che la quarta stagione arrivi sugli schermi, Amazon ha già confermato la produzione della quinta. Un segnale inequivocabile di quanto Reacher sia diventato un pilastro dell'offerta della piattaforma, capace di generare numeri di visualizzazione stellari e mantenere un pubblico fedele stagione dopo stagione.

Reacher, fonte: Prime Video

Alan Ritchson è riuscito a cancellare il ricordo della versione cinematografica interpretata da Tom Cruise, costruendo un Reacher più fedele alla descrizione dei libri: un gigante di quasi due metri, una presenza fisica impossibile da ignorare, ma dotato anche di un'intelligenza acuta e di un codice morale granitico. La sua performance ha trasformato quello che poteva essere un semplice action show in un fenomeno culturale, capace di parlare contemporaneamente agli appassionati dei romanzi di Lee Child e a che si è avvicinato al personaggio per la prima volta attraverso la serie.

L'ambientazione newyorkese della quarta stagione rappresenta una sfida narrativa interessante, poiché Reacher è sempre stato più a suo agio nei piccoli centri, dove la sua figura outsider poteva emergere con maggiore nettezza. Inserirlo nella giungla urbana di New York, dove ogni angolo nasconde potenziali minacce e dove le dinamiche di potere sono infinitamente più complesse, apre effettivamente a nuove possibilità narrative. La metropolitana notturna, i palazzi del potere di Washington sullo sfondo, la minaccia terroristica che incombe sulla città: sono tutti elementi che promettono di testare Reacher in modi inediti.

Gone Tomorrow è considerato da molti fan uno dei romanzi più riusciti della saga, grazie alla sua capacità di intrecciare azione e thriller politico, mantenendo sempre al centro il codice morale del protagonista. La sfida per Santora e il suo team sarà quella di condensare la complessità della trama in una stagione televisiva senza perdere né la tensione narrativa né la profondità dei personaggi.

L'appuntamento è dunque fissato per il 12 agosto 2026. Per quella data, Reacher tornerà a fare ciò che sa fare meglio: trovare guai, risolverli a modo suo e ricordarci che, in un mondo complicato, a volte serve semplicemente qualcuno disposto a non voltarsi dall'altra parte. E lo farà con una quarta stagione che non introdurrà soltanto una nuova missione, ma romperà anche una delle tradizioni più consolidate della serie, aprendo un capitolo inedito per il personaggio.