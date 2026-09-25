Reazione a Catena: hanno battuto Le Pappardelle, ora devono lasciare il programma. Cos'è successo

Pubblicazione: 25 settembre alle 12:06

Nello studio di Reazione a Catena è successa una cosa inaspettata. Da una parte le Nonno Rock, campionesse fresche di conquista dopo aver detronizzato le storiche Pappardelle. Dall'altra Gli Inseparabili, tre amici di Campi Bisenzio legati fin dai tempi dell'asilo. Il risultato finale? Un ribaltone netto, una prestazione dominante seguita da un crollo nell'Ultima Catena che ha trasformato 140mila euro in poco più di spiccioli.





A Reazione a Catena le Nonno Rock, fonte: YouTube

, ovvero le cugine Arianna, Martina e Lidia di Gravina in Puglia, si erano presentate con la baldanza di chi aveva appena scritto una pagina di storia recente del programma. Il nome scelto in onore del nonno Rocco era diventato quasi un marchio di fabbrica, un mix di affetto familiare e carattere pugliese che aveva conquistato il pubblico.attento alle dinamiche umane, non aveva mancato di chiedere anche della nonna Gina,: "Salutiamo anche la nonna, anche se non possiamo cambiare nome".. Andrea, Davide (il capitano) e Gianluca hanno raccontato una storia di amicizia resistente al tempo e alle distanze: "La vita ha tentato di separarci senza riuscirci, siamo amici dall'asilo". Una narrazione che Insegno ha accolto con sincero entusiasmo, consapevole di quanto siano rare le amicizie capaci di attraversare decenni intatte. E alla fine è successo:

L'eliminazione delle Nonno Rock ha colpito molti spettatori sui social, soprattutto perché in tanti avevano iniziato ad apprezzare la loro bravura e il carisma che avevano mostrato nelle puntate precedenti. La vittoria sulle Pappardelle, soprattutto dopo il caso delle denunce, aveva dato loro una legittimità che andava oltre la fortuna del principiante. Ma Gli Inseparabili hanno dimostrato che in questo gioco la solidità di un'amicizia trentennale può tradursi in sintonia vincente, anche se poi, sotto i riflettori dell'Ultima Catena, persino i legami più forti possono vacillare di fronte all'ansia da prestazione.





, prima di passare la parola al Tg1. L'appuntamento è fissato: Gli Inseparabili dovranno dimostrare se la serata è stata solo uno scivolone finale o se la loro forza risiede davvero nella capacità di giocare le fasi precedenti con quella lucidità che li ha portati a. Nella geografia sentimentale di Reazione a Catena, sono già entrati con una vittoria netta e una sconfitta bruciante. Tutto in una sera.