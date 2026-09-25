Reazione a Catena: hanno battuto Le Pappardelle, ora devono lasciare il programma. Cos'è successo
Gli Inseparabili battono le Nonno Rock a Reazione a Catena ma perdono 140mila euro all'Ultima Catena con 3 errori fatali. Analisi della puntata con Pino Insegno.
Nello studio di Reazione a Catena è successa una cosa inaspettata. Da una parte le Nonno Rock, campionesse fresche di conquista dopo aver detronizzato le storiche Pappardelle. Dall'altra Gli Inseparabili, tre amici di Campi Bisenzio legati fin dai tempi dell'asilo. Il risultato finale? Un ribaltone netto, una prestazione dominante seguita da un crollo nell'Ultima Catena che ha trasformato 140mila euro in poco più di spiccioli.
Gli Inseparabili hanno fatto capire sin da subito che non erano lì per fare da sparring partner. Andrea, Davide (il capitano) e Gianluca hanno raccontato una storia di amicizia resistente al tempo e alle distanze: "La vita ha tentato di separarci senza riuscirci, siamo amici dall'asilo". Una narrazione che Insegno ha accolto con sincero entusiasmo, consapevole di quanto siano rare le amicizie capaci di attraversare decenni intatte. E alla fine è successo: le Nonno Rock hanno perso, sconfitte dai nuovi arrivati.
L'eliminazione delle Nonno Rock ha colpito molti spettatori sui social, soprattutto perché in tanti avevano iniziato ad apprezzare la loro bravura e il carisma che avevano mostrato nelle puntate precedenti. La vittoria sulle Pappardelle, soprattutto dopo il caso delle denunce, aveva dato loro una legittimità che andava oltre la fortuna del principiante. Ma Gli Inseparabili hanno dimostrato che in questo gioco la solidità di un'amicizia trentennale può tradursi in sintonia vincente, anche se poi, sotto i riflettori dell'Ultima Catena, persino i legami più forti possono vacillare di fronte all'ansia da prestazione.