Report, Claudia Di Pasquale prende il posto di Giulia Presutti: chi è la nuova conduttrice scelta dalla Rai

Pubblicazione: 04 settembre alle 08:45

Dopo giorni di tensioni, rinunce e scontri interni, Report ha trovato la nuova coppia che guiderà il programma nella prossima stagione. Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi alla conduzione della storica trasmissione d'inchiesta di Rai 3, raccogliendo un'eredità particolarmente pesante dopo l'uscita di scena di Sigfrido Ranucci. La decisione è stata ufficializzata dalla Rai nella serata del 3 settembre, al termine di una giornata particolarmente movimentata.

Inizialmente, infatti,, che ha però deciso di rinunciare all'incarico dopo il confronto tra la redazione di Report e i vertici di Viale Mazzini., secondo quanto emerso, con l'intenzione di tutelare il programma in un momento estremamente delicato. A quel punto ilha deciso di puntare su, un nome tutt'altro che nuovo per il pubblico di Report.

La giornalista fa infatti parte della squadra della trasmissione dal 2011, quando alla conduzione c'era ancora Milena Gabanelli, ed è diventata negli anni uno dei volti più riconoscibili del programma. La scelta, a differenza di quanto accaduto nei giorni precedenti, sembra aver incontrato immediatamente il favore della redazione. Secondo RaiNews, quando durante l'incontro nella sede Rai di via Teulada è stato fatto il nome di Di Pasquale, dalle stanze della redazione sarebbero partiti applausi e grida di esultanza. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale dell'azienda.

Corsini ha spiegato la decisione sottolineando proprio il legame della giornalista con la trasmissione:

“Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende.” - Corsini

Il direttore ha inoltre confermato che l'intenzione dellae lavora nel giornalismo dall'inizio degli anni Duemila. Prima dell'approdo in Rai ha collaborato con diverse testate, tra cui. Tra ile il 2011 è stata invece inviata di Exit, il programma di approfondimento di La7.

Già prima dell'arrivo a Report aveva iniziato a distinguersi nel giornalismo d'inchiesta. Nel 2009 è stata finalista al Premio Ilaria Alpi grazie a Il mercato dei voti, lavoro dedicato alle elezioni regionali siciliane del 2008. Due anni più tardi è entrata nella squadra di Report e da allora ha firmato numerose inchieste su politica, sanità, economia e gestione del denaro pubblico. Uno dei lavori più importanti della sua carriera è Un sottosegretario a San Marino, inchiesta sugli intrecci politici e finanziari nella Repubblica del Titano che nel 2019 le è valsa il Premiolino.

Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, fonte: YouTube

Nel 2020 ha ricevuto anche il Premio SIS 118 “Giornalisti dell'Emergenza” per il lavoro dedicato ai medici del 118 durante la pandemia all'interno della puntata Il paziente zero. Il suo modo di intendere il giornalismo d'inchiesta parte soprattutto dalla preparazione. In un intervento pubblicato sul sito di Report, Di Pasquale aveva spiegato che prima di un'intervista “la cosa più importante è studiare ed essere preparati su tutto”, così da poter rispondere alle eventuali repliche, indicando nella capacità di semplificare un altro elemento fondamentale del mestiere.

Ed è soprattutto la sua lunga appartenenza alla squadra ad aver convinto gli inviati di Report. In una nota,“una delle giornaliste più autorevoli della squadra storica” e “la più degna rappresentante dello spirito e del dna di Report”, esprimendo soddisfazione anche per la scelta di

Sulla nomina è intervenuto anche Sigfrido Ranucci, che ha accolto positivamente la scelta della sua storica collega. L'ex conduttore si è detto felice per Di Pasquale, descrivendola come una professionista “tosta e indipendente”. Un'investitura particolarmente significativa considerando il clima che ha accompagnato la sua sostituzione alla guida della trasmissione. La nomina di Claudia Di Pasquale rappresenta così un tentativo di ricucire almeno una parte dello strappo apertosi attorno al futuro di Report.

Dopo l'uscita di Ranucci e il passo indietro di Presutti, la Rai ha scelto una soluzione interna, affidandosi a una giornalista cresciuta professionalmente dentro il programma e accolta con favore dalla stessa redazione. Ora toccherà a lei e Daniele Piervincenzi affrontare una delle stagioni più delicate della storia recente della trasmissione.