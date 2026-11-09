Report, il debutto senza Ranucci parte con un'accusa precisa: "Speravano che venisse cancellato"

Pubblicazione: 09 novembre alle 15:26

La nuova stagione di Report è ufficialmente iniziata, ma questa volta il programma di Rai 3 si presenta con un cambiamento importante, l'assenza di Sigfrido Ranucci e una conduzione affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Il debutto arriva dopo un'estate segnata da polemiche, indiscrezioni e discussioni sul futuro della trasmissione. Ad aprire la prima puntata è stato proprio il tema delle difficoltà attraversate dalla redazione e della volontà di proseguire il lavoro giornalistico. Un ritorno che mette al centro le inchieste, senza rinunciare a raccontare quanto accaduto nei mesi precedenti.

L'apertura della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale, che ha affrontato direttamente le vicende degli ultimi mesi. La giornalista ha ricordato come, durante l'estate, si sia discusso a lungo del futuro di Report, sottolineando che qualcuno avrebbe persino auspicato la cancellazione del programma insieme alla sua storia trentennale.

Di Pasquale ha anche riconosciuto che il passaggio è stato particolarmente difficile sul piano umano, ma ha ribadito che l'impostazione professionale della trasmissione non è cambiata, libertà, rigore e autonomia restano i suoi principi fondamentali. La novità principale riguarda la conduzione condivisa. Per la prima volta, a guidare il racconto delle inchieste sono due giornalisti, con Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale impegnati a introdurre il lavoro degli inviati. Il coordinamento è affidato a due firme storiche del programma, Bernardo Iovene e Giulio Valesini.

L'obiettivo dichiarato è valorizzare il gruppo di lavoro che si è formato negli anni, prima con Milena Gabanelli e successivamente con Sigfrido Ranucci. Di Pasquale ha espresso orgoglio per la scelta della squadra di restare e proseguire il proprio percorso con passione e professionalità, definendo la resilienza della redazione uno degli elementi centrali di questa nuova fase. Per il debutto, Report ha scelto un'inchiesta particolarmente delicata, quella sul Cantiere Navale Vittoria di Adria, inizialmente considerato dagli investigatori una possibile pista per risalire ai responsabili dell'attentato contro Sigfrido Ranucci.

La puntata ha affrontato anche questioni di attualità e fenomeni sociali, a partire dagli influencer del degrado. L'attenzione si è concentrata sui contenuti pubblicati sui social da Simone Ruzzi, conosciuto come Cicalone, e Simone Carabella. Il primo è noto soprattutto per i video dedicati ai borseggiatori, mentre il secondo ha realizzato contenuti sui senzatetto. Report ha approfondito il rapporto tra questi fenomeni, la comunicazione online e il crescente interesse intorno al tema della sicurezza.

Soffermandosi anche sugli interessi economici e politici che possono svilupparsi attorno a questo settore e sulla ricerca di consenso attraverso tali argomenti. Spazio, infine, all'emergenza ambientale delle microplastiche nei mari, l'inchiesta ha mostrato come questi frammenti inquinanti possano entrare nella catena alimentare e raggiungere anche il cibo che arriva sulle nostre tavole, evidenziando le conseguenze di un problema che riguarda direttamente l'ambiente e la vita quotidiana. La nuova stagione di Report riparte con una squadra rinnovata davanti alle telecamere, ma con l'intenzione di mantenere l'identità costruita in trent'anni di giornalismo d'inchiesta.

Visto il nuovo Report e, francamente, la delusione è stata tanta. Mi aspettavo giornalismo d’inchiesta, approfondimento e domande scomode. Invece ho assistito a una trasmissione di propaganda, con servizi che ricordano sempre più Mi manda Rai3. Per fortuna domani sera alle 22:30 su RaiNews arriva Spotlight. E lì spero di ritrovare quello che dovrebbe essere il vero giornalismo: inchieste, coraggio, documenti e nessuna paura di disturbare il potere. Forza Sigfrido! Perché il giornalismo non deve compiacere nessuno, deve fare domande. Soprattutto quelle che qualcuno preferirebbe non sentire. — 𝕮𝖔𝖓𝖘𝖙𝖆𝖓𝖙𝖎𝖓𝖊 𝕸𝖔𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌𝖘𝖙𝖆𝖗  (@Flexgrimmy_) November 9, 2026

Le parole di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi hanno segnato un debutto che non ha ignorato le tensioni degli ultimi mesi, scegliendo invece di affrontarle apertamente. Accanto al passaggio di consegne, la trasmissione ha riportato al centro vicende giudiziarie, questioni ambientali e fenomeni legati ai social network. Una ripartenza che punta a dimostrare come il lavoro della redazione possa proseguire anche dopo uno dei cambiamenti più significativi nella storia del programma.