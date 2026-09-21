Resident Evil fa il botto al box office: il nuovo film stabilisce il miglior debutto di sempre della saga

Pubblicazione: 21 settembre alle 08:00

Resident Evil è tornato al cinema e questa volta sembra aver fatto centro. Il nuovo adattamento diretto da Zach Cregger ha conquistato immediatamente il box office, facendo registrare il miglior debutto mai ottenuto dalla saga cinematografica tratta dai videogiochi Capcom. Nel primo weekend nelle sale di Stati Uniti e Canada, Resident Evil ha raccolto circa 60 milioni di dollari da 3.684 cinema. Un risultato decisamente superiore alle aspettative iniziali e sufficiente per conquistare senza particolari difficoltà il primo posto della classifica nordamericana.

Ma è guardando al resto del mondo che le dimensioni della partenza diventano ancora più interessanti. Dai mercati internazionali sono infatti arrivati altri, portando il debutto globale del film a. Si tratta delmai registrato da, oltre che del. Il regista continua così la sua impressionante scalata nel cinema horror dopo, che avevano già dimostrato la sua capacità di trasformare produzioni relativamente contenute in grandi successi commerciali.

Il confronto con i precedenti capitoli rende ancora più evidente il risultato. Nessun Resident Evil era mai riuscito neppure ad avvicinarsi ai 60 milioni di dollari nel weekend d'esordio nordamericano. Il record apparteneva fino a oggi a Resident Evil: Afterlife, che nel 2010 aveva debuttato con circa 26,7 milioni. Prima ancora, Resident Evil: Extinction aveva aperto con 23,7 milioni, Resident Evil: Apocalypse con 23 milioni e il primo Resident Evil del 2002 con 17,7 milioni. Resident Evil: Retribution si era fermato a circa 21,1 milioni nel 2012, mentre Resident Evil: The Final Chapter aveva iniziato la sua corsa americana con 13,6 milioni.

Resident Evil, fonte: Sony Pictures

Ancora più netto il confronto con l'ultimo tentativo di rilanciare la saga. Resident Evil: Welcome to Raccoon City aveva raccolto appena 5,3 milioni di dollari nel suo primo weekend americano nel 2021. Il nuovo film di Cregger ha quindi incassato in tre giorni più di undici volte quella cifra. C'è anche un altro dato particolarmente significativo: con i suoi 60 milioni di dollari, il nuovo Resident Evil ha già superato in un solo weekend l'intero incasso nordamericano di quasi tutti i precedenti film della serie. L'unico che resiste, almeno per il momento, è proprio Afterlife, arrivato a 60,1 milioni complessivi negli Stati Uniti e in Canada. Una distanza di appena 100.000 dollari che verrà inevitabilmente cancellata con gli incassi dei prossimi giorni.

Il discorso cambia guardando agli incassi mondiali complessivi, dove i vecchi film con Milla Jovovich avevano trovato una parte enorme del proprio pubblico fuori dagli Stati Uniti.rimane per ora uno dei risultati più importanti della saga con circa, seguito dacon quasicon circa. Più indietro troviamo, che chiuse la sua corsa attorno ai 150 milioni,con circa 125 milioni e il Resident Evil originale con quasi 104 milioni., invece, non andò oltre i 42 milioni di dollari nel mondo.

Il dato curioso è quindi evidente: con 108,3 milioni di dollari raccolti nel solo weekend d'apertura, il nuovo Resident Evil ha già superato l'intero incasso mondiale del primo film del 2002 e ha più che doppiato quello ottenuto complessivamente da Welcome to Raccoon City. Numeri ancora più interessanti considerando il budget. Il film di Zach Cregger sarebbe costato circa 75 milioni di dollari, senza includere le spese sostenute per marketing e distribuzione. Questo non significa naturalmente che abbia già recuperato il proprio investimento, dal momento che soltanto una parte degli incassi cinematografici torna allo studio, ma la partenza lascia Resident Evil in una posizione decisamente favorevole.

Resident Evil, fonte: Sony Pictures

A completare il quadro c'è il netto distacco inflitto agli altri film presenti nelle sale americane. Amori & incantesimi 2 si è fermato al secondo posto con 12,2 milioni di dollari nel weekend, in calo di circa il 59% rispetto al debutto. Il sequel con Sandra Bullock e Nicole Kidman ha aggiunto altri 7 milioni dai mercati internazionali, portando il totale mondiale a 76,8 milioni di dollari. Spider-Man: Brand New Day continua invece la sua impressionante corsa all'ottavo weekend e aggiunge altri 6,5 milioni in Nord America, portando il totale domestico a 944,5 milioni di dollari. Il film con Tom Holland ha ormai raggiunto circa 2,45 miliardi di dollari nel mondo, confermandosi uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni.

Alle sue spalleha raccolto altri 4,9 milioni di dollari nel suo decimo fine settimana americano. Il kolossal con Matt Damon è arrivato a circa 609,8 milioni in Nord America e. A completare la top five c'è infine Coyote vs. Acme, che ha aggiunto altri 4,5 milioni di dollari nel weekend, raggiungendo circasul mercato nordamericano. Anche fuori dagli Stati Uniti il film ha continuato la sua corsa, contribuendo a spingere ulteriormente il risultato mondiale.ha quindi incassato nel weekend americano quasi cinque volte quanto il secondo classificato. Una partenza che acquista ancora più peso considerando quanto il franchise avesse faticato nel suo precedente ritorno al cinema.

Cregger ha scelto di ripartire da una storia nuova, con Austin Abrams nei panni di Bryan, un corriere medico che durante l'ultima consegna della notte finisce nel mezzo dell'incubo di Raccoon City. Una strada diversa sia dalla lunga saga con Milla Jovovich sia dal tentativo di tornare direttamente alle atmosfere dei videogiochi compiuto da Welcome to Raccoon City. Per capire fin dove potrà arrivare bisognerà naturalmente osservare la tenuta delle prossime settimane, ma una cosa è già certa: dopo sette film e oltre vent'anni di storia cinematografica, Resident Evil non aveva mai debuttato con numeri del genere. E con 108,3 milioni di dollari già raccolti in tutto il mondo, il nuovo film ha impiegato appena un weekend per lasciarsi alle spalle alcuni dei suoi predecessori.