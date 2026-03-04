Rick and Morty non è ancora finito, in arrivo un nuovo finale (ma non come te lo puoi aspettare)

Pubblicazione: 05 marzo alle 00:33

Per mesi si è parlato della fine di un’epoca per Rick and Morty. L’annuncio di un “gran finale” sembrava aver messo un punto definitivo alla lunga corsa fumettistica del franchise. Ma ora arriva il colpo di scena: quel finale era finto. Un elaborato depistaggio editoriale che prepara il terreno a una conclusione molto più ambiziosa. Il vero addio sarà diverso, più grande e decisamente più in linea con lo spirito irriverente della serie.

Per comprendere cosa sta accadendo bisogna partire da, casa editrice che ha pubblicato l’iconica. Negli ultimi mesi aveva promosso— scritto da Daniel Kibblesmith con Jarrett Williams e Alessandro Santoro — come il capitolo conclusivo, descritto come l’episodio destinato a “portare tutto a una chiusura catastrofica e sconvolgente, il finale di tutti i finali”. Anche il titolo sembrava inequivocabile.

E invece no. L’albo, in uscita il 13 maggio 2026, non rappresenterà la vera conclusione. L’editore ha ammesso apertamente che si trattava di un “fake-out”, uno stunt promozionale consapevole e dichiarato. Con una nota autoironica, Oni Press ha spiegato di non essere soddisfatta della “fine di The End” e di voler presentare un’ultima, definitiva chiusura: Rick and Morty Forever #0.

Questo nuovo capitolo, firmato da Daniel Kibblesmith, Troy Little e Alessandro Santoro, arriverà il 27 maggio 2026, conterà 48 pagine e avrà un prezzo di copertina di 8,99 dollari. Sarà l’atto conclusivo dell’“immortale run” di Rick and Morty sotto l’etichetta Oni Press, segnando ufficialmente la fine della collaborazione editoriale.

La mossa, volutamente trasparente, rispecchia perfettamente lo spirito della serie:, provocatoria e pronta a giocare con le aspettative del pubblico. È il tipo di brillante ambiguità che lo stesso Rick Sanchez probabilmente approverebbe.

Ma cosa racconterà davvero Rick and Morty Forever #0? La sinossi ufficiale anticipa uno scenario radicale. La punizione per l’uomo più intelligente dell’universo non sarà la distruzione, bensì l’impotenza assoluta. Rick verrà costretto a osservare tutto ciò che ha sempre desiderato conoscere o vedere, senza poter intervenire in alcun modo. Una condanna cosmica che lo obbliga a confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni: una versione estrema del “vai in camera tua e pensa a quello che hai fatto”, ma su scala universale.

Nel suo tormento infinito, Rick scoprirà però che un destino indicibile attende anche Morty. E qui si apre il vero cuore della conclusione: può Rick salvare l’anima dell’unica persona che gli è rimasta accanto nonostante tutto? L’amore e il legame umano avranno un potere trasformativo capace di ribaltare il destino? Oppure, coerentemente con il cinismo della serie, tutto è irrimediabilmente compromesso?

L’editore promette un finale “imponente”, paragonabile a un evento conclusivo di portata epica, ma amplificato nello stile tipico di Rick and Morty: eccessivo, filosofico e volutamente sopra le righe. Il risultato sarà probabilmente agrodolce, chiudendo un capitolo importante della storia fumettistica del franchise.

In sintesi, il primo finale non era che un’illusione costruita ad arte. Il vero epilogo arriverà due settimane dopo, con un albo più corposo e con ambizioni narrative più elevate. Per chi segue la serie a fumetti, maggio 2026 segnerà davvero la fine di un’era — ma non prima di un ultimo, gigantesco colpo di scena.