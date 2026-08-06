Rinnovarono le promesse poche ore prima che morisse: il dolce ricordo della moglie di James Van Der Beek

Pubblicazione: 06 agosto alle 09:45

Ci sono amori che nemmeno la morte riesce a spezzare. E quello tra James Van Der Beek e Kimberly Brook appartiene a quella categoria rara di legami che trascendono il tempo, lasciando un'impronta indelebile su chi resta. Lo scorso sabato 1 agosto, a sei mesi esatti dalla scomparsa della star di Dawson's Creek, Kimberly è tornata sui social per celebrare quello che sarebbe stato il loro sedicesimo anniversario di matrimonio. Un messaggio straziante e al tempo stesso pieno di gratitudine, accompagnato da un carosello di fotografie che raccontano una storia d'amore autentica, vissuta intensamente fino all'ultimo respiro.



Le immagini postate su Instagram mostrano una coppia complice e sorridente, abbracciata in momenti rubati alla quotidianità. C'è la gioventù dei primi anni insieme, ci sono i sorrisi spontanei, quegli sguardi che solo chi si ama davvero sa scambiarsi. E poi c'è lui, James, circondato dai sei figli biondi che stringe forte a sé. Una famiglia numerosa, il loro sogno realizzato, il frutto tangibile di un amore che ha continuato a crescere anno dopo anno.

"Sedici anni fa sono stata la donna più fortunata del mondo a sposare James. La bellezza di questo matrimonio continua a manifestarsi ogni giorno con tutti questi incredibili figli che abbiamo. Lui continua ad essere presente e a guidarci. Sarò eternamente grata". - Kimberly Brook

, il ragazzo della porta accanto che ha fatto sognare un'intera generazione nei panni di Dawson Leery,. Troppo giovane, verrebbe da dire. Troppo presto per chi lascia sei bambini e una donna che lo amava profondamente. La causa della morte è stata, diagnosticato nel 2023 e combattuto per tre lunghi anni con un coraggio che ha commosso milioni di persone.

L'attore aveva scelto di non nascondersi dietro il silenzio della malattia. Al contrario, aveva condiviso apertamente con i fan ogni fase della sua battaglia, rendendo pubblico un dolore privato per dare speranza e forza a chi stava affrontando percorsi simili. Una scelta coraggiosa, che gli è costata anche in termini di privacy, ma che ha permesso a tantissime persone di sentirsi meno sole.



La storia d'amore tra James e Kimberly era iniziata nel 2009, durante un viaggio di gruppo in Israele. Lei non faceva parte del mondo dello spettacolo, lui stava cercando qualcosa di autentico lontano dai riflettori di Hollywood. Si erano incontrati al Kabbalah Centre e tra loro era scattata immediatamente la scintilla. L'anno successivo, il 31 luglio 2010, erano tornati a Tel Aviv per sposarsi proprio in quel luogo che aveva segnato l'inizio del loro percorso insieme.

Da quel matrimonio erano nati sei figli in undici anni: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Una famiglia numerosa, caotica, meravigliosamente imperfetta come solo le famiglie vere sanno essere. James aveva più volte raccontato di come la paternità lo avesse cambiato profondamente, rendendolo un uomo migliore, più consapevole, più presente, com'è stato dimostrato dal racconto commosso della moglie in un giorno speciale per una delle loro figlie.



Kimberly ha rivelato dopo la sua morte un dettaglio che aggiunge ulteriore commozione a questa storia già straziante: pochi giorni prima di spegnersi, James aveva voluto rinnovare le promesse nuziali. Una cerimonia intima, celebrata direttamente dalla camera da letto di casa, con accanto i loro sei bambini. Un ultimo atto d'amore, un modo per dirle ancora una volta quanto fosse grato di averla al suo fianco, quanto quei sedici anni fossero stati preziosi.



Oggi, a distanza di mesi, Kimberly ha scelto di aprire nuovamente il suo cuore ai social, di mostrare al mondo che l'amore non finisce con la morte fisica. Che un marito può continuare a guidare la sua famiglia anche quando non c'è più. Che sei bambini possono crescere portando dentro di sé l'eredità di un padre presente, amorevole, che ha lottato fino all'ultimo per restare con loro.