Rita Rusic racconta il tumore a La Volta Buona: “Mi curavo da tre mesi”, poi la scoperta

Pubblicazione: 22 ottobre alle 17:38

La presenza di Rita Rusic a La Volta Buona del 22 ottobre ha attirato l’attenzione per un dettaglio insolito, la bandana che le copriva la testa. A chiarirne il motivo è stata la stessa produttrice, che ha raccontato a Caterina Balivo di aver affrontato un intervento chirurgico per un problema alla pelle. Quello che inizialmente sembrava un disturbo di poco conto si è rivelato un basalioma, un tumore maligno cutaneo. A complicare la situazione è stata una prima diagnosi errata, che ha ritardato il trattamento corretto. Nel corso della trasmissione, Rusic ha condiviso la propria esperienza, riportando l’attenzione sull’importanza di non sottovalutare i cambiamenti della pelle.

«Mi sono operata, per questo indosso la bandana». Rita Rusic #LVB https://t.co/XGszUx9pzy — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 22, 2026

Durante la puntata, Caterina Balivo ha notato la bandana già indossata da Rusic in una precedente occasione e le ha chiesto spiegazioni. L’ospite ha chiarito subito che non si trattava di una scelta puramente estetica,. Rusic ha seguito la terapia per tre mesi, convinta di stare affrontando il disturbo nel modo giusto. La situazione non si è risolta come previsto. La svolta è arrivata in modo casuale, quando ha accompagnato un’amica da un medico. Quest’ultimo, notando la lesione,

Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare il basalioma, chiamato anche carcinoma basocellulare. Si tratta di una forma di tumore della pelle che tende generalmente a rimanere localizzata, ma può continuare a crescere se non viene trattata. Nel caso di Rusic, il ritardo nella diagnosi ha fatto sì che la lesione diventasse più grande, rendendo necessario l’intervento chirurgico. La produttrice ha raccontato con amarezza di essersi curata quotidianamente senza ottenere risultati, scoprendo solo in seguito che il trattamento iniziale non era adeguato. Ha inoltre spiegato di non essere solita prendere il sole, un’abitudine che dimostra come sia importante prestare attenzione alla pelle anche quando non si ritiene di essere particolarmente esposti ai raggi solari.

Al momento del racconto televisivo, Rusic era in attesa di rimuovere i punti di sutura e aveva scelto la bandana per coprire la zona interessata dall’operazione. Con ironia ha anche scherzato sulla possibilità di adottare una frangetta come quella di Caterina Balivo per nascondere i segni dell’intervento. In studio, Samantha De Grenet ha colto l’occasione per ricordare quanto sia fondamentale arrivare tempestivamente a una diagnosi corretta, soprattutto perché non tutti hanno la possibilità di consultare più specialisti. Il basalioma può presentarsi con un aspetto poco allarmante, simile a una crosticina persistente, una piccola macchia o un brufolo che non guarisce. Per questo, una lesione che cambia, cresce o non scompare merita una valutazione medica, senza affidarsi esclusivamente a rimedi già prescritti per altri disturbi.