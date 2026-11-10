Robert De Niro prende in giro i MAGA ed Elon Musk: “Ha speso milioni, ma com'è andata a finire?”

Pubblicazione: 10 novembre alle 08:30

Robert De Niro torna ad attaccare Elon Musk, questa volta prendendo di mira le ingenti somme che il miliardario avrebbe investito per sostenere i repubblicani alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. L'attore premio Oscar non ha nascosto la propria soddisfazione per i risultati elettorali, concedendosi anche una battuta che ha provocato risate e applausi tra i presenti, ma quello che inizialmente sembrava un semplice momento di ironia si è trasformato in un intervento particolarmente duro contro l'imprenditore e il presidente Donald Trump, accompagnato da un invito a non sottovalutare la loro influenza.

L'episodio è avvenuto domenica 8 novembre 2026 a New York,, il documentario diretto dal premio Oscar Alex Gibney e dedicato alla figura del proprietario di Tesla e SpaceX.ha partecipato all'evento insieme a Jane Rosenthal, con la quale ha fondato il Tribeca Festival, introducendo il film davanti a un pubblico composto anche da professionisti dell'industria cinematografica. A catturare immediatamente l'attenzione è stato il riferimento alleper sostenere le campagne elettorali repubblicane.

De Niro ha ricordato che l'imprenditore avrebbe investito circa 300 milioni di dollari per favorire la vittoria di Trump nel 2024, prima di tornare a finanziare i candidati del Partito Repubblicano in occasione delle elezioni del 2026. Secondo le cifre citate dall'attore, il sostegno economico di Musk per le ultime elezioni sarebbe arrivato a sfiorare mezzo miliardo di dollari. Una somma enorme, che De Niro ha utilizzato come punto di partenza per una provocazione rivolta direttamente al miliardario. “E com'è andata a finire?”, ha domandato ironicamente, facendo riferimento ai risultati delle elezioni di midterm che hanno visto i democratici conquistare il controllo del Congresso.

Elon Musk, fonte: YouTube

La domanda ha provocato una reazione divertita tra i presenti, trasformandosi in uno dei momenti più commentati della serata. Dietro la battuta, però, si nascondeva una critica precisa: secondo De Niro, nemmeno le ingenti risorse economiche investite da Musk sarebbero bastate a garantire il successo dei candidati sostenuti. Le cifre rappresentano una parte importante della vicenda. Secondo le ricostruzioni della stampa statunitense, Musk avrebbe destinato circa 445 milioni di dollari a organizzazioni e iniziative politiche repubblicane nel ciclo elettorale del 2026. La somma complessiva è quindi vicina a quella richiamata dall'attore, anche se non deve essere interpretata come una spesa effettuata interamente nell'ultima settimana di campagna.

Un rapportopubblicato prima delle elezioniindividuale conosciuto delle campagne per il rinnovo del Congresso, documentando. Il voto del 3 novembre 2026 ha successivamente segnato un risultato favorevole al Partito Democratico, che ha conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso. Un esito che ha suscitato reazioni contrastanti nella politica americana e che De Niro ha interpretato come una risposta degli elettori

L'attore, da anni apertamente critico nei confronti del presidente statunitense, ha quindi utilizzato il palco della proiezione per ribadire la propria posizione. Secondo De Niro, il risultato delle elezioni dimostrerebbe che il denaro non è necessariamente sufficiente a determinare l'esito di una competizione politica. Una valutazione personale che il protagonista di Taxi Driver e Toro scatenato ha accompagnato con parole particolarmente severe nei confronti del miliardario. Nel corso dell'intervento ha fatto riferimento anche al Tesla Cybertruck, il discusso pick-up elettrico dell'azienda automobilistica di Musk, utilizzandolo come bersaglio di un'altra battuta.

Robert De Niro, fonte: YouTube

Il senso del suo discorso, tuttavia, era soprattutto politico: De Niro ha invitato il pubblico a non considerare la sconfitta elettorale dei repubblicani come la fine dell'influenza di Trump e dei suoi sostenitori. Il riferimento al Cybertruck è diventato così un modo per sottolineare che, indipendentemente dalle difficoltà incontrate, Musk continuerà presumibilmente a esercitare un ruolo importante nel dibattito pubblico americano. L'occasione dell'intervento non era casuale. Il documentario Musk, diretto da Alex Gibney, propone un ritratto critico dell'imprenditore, esaminandone il percorso professionale, le attività aziendali e alcuni aspetti della vita privata. Il regista ha già firmato numerose opere investigative, tra cui Enron – L'economia della truffa e Taxi to the Dark Side, quest'ultimo premiato con l'Oscar al miglior documentario nel 2008.

La nuova produzione ha una durata di quasi quattro ore ed è stata distribuita nelle, prima di arrivare sulle piattaforme digitali per il noleggio e l'acquisto. Al momento non è stata annunciata una data di uscita italiana. Durante la presentazione è intervenuta anche, che ha scherzato proprio sulla durata del film, ammettendo di aver avuto inizialmente qualche perplessità all'idea di trascorrere quasi quattro ore davanti a un documentario dedicato a Musk. La produttrice ha poi espresso, sostenendo che il film permetta di osservare aspetti dell'imprenditore spesso nascosti dietro la sua immagine pubblica.

Anche il regista ha ringraziato De Niro per la partecipazione e per il sostegno al progetto, in una serata nella quale cinema e attualità politica sono diventati inevitabilmente protagonisti dello stesso dibattito. Non è la prima volta che Robert De Niro prende pubblicamente posizione contro Donald Trump e i suoi alleati, ma questa volta l'attore ha scelto di partire da un dato economico per costruire una critica particolarmente pungente. La sua battuta sui milioni investiti da Elon Musk ha suscitato risate e applausi, ma il messaggio conclusivo è stato decisamente più serio: secondo De Niro, i risultati delle elezioni non devono portare a sottovalutare il peso che il miliardario (che di recente ha investito in Skydance) e il presidente americano continueranno ad avere sulla scena politica statunitense.