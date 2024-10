Robert Downey Jr e Gwyneth Paltrow: reunion a Broadway per le star di Iron Man, ecco la foto!

Pubblicazione: 15 ottobre alle 17:30

I fan del Marvel Cinematic Universe hanno potuto rivedere di nuovo insieme Gwyneth Paltrow, che ha condiviso online la foto della reunion, e Robert Downey Jr, la star di Iron Man.

Gli interpreti di Pepper Potts e Tony Stark sono diventati grandi amici nella vita reale e l'attrice non ha quindi potuto perdere l'occasione di vedere e applaudire il premio Oscar al suo debutto a Broadway.

Robert è infatti il protagonista dello spettacolo McNEAL, scritto dal premio Pulitzer Ayad Akhtar. Il futuro interprete di Doctor Doom nel MCU interpreta a teatro uno scrittore, Jacob McNeal, che è in difficoltà nel tentativo di scrivere il suo nuovo libro e riallaccia i rapporti con il figlio.

Ho visto questo genio in scena.

Gwyneth è quindi andata al Lincoln Center Theater per assistere alla performance di Robert e ha scritto online:

I fan di Downey Jr non avranno molte chance per applaudirlo a teatro: l'attore sarà impegnato solo fino al 25 novembre a New York.

Robert Downey Jr e Gwyneth Paltrow nella foto della reunion

Paltrow, per ora, non sembra destinata a tornare nell'universo della Marvel e, come molti spettatori, è rimasta sorpresa all'annuncio che Robert avrà un ruolo da villain, condividendo la sua confusa reazione al casting: "Non ho capito, ora sei un cattivo?".

Nei prossimi mesi l'attrice sarà invece impegnata nelle riprese di Marty Supreme, il nuovo film diretto da Josh Safdie con star Timothée Chalamet.