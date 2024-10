Robert Downey Jr. sarà il protagonista dell'adattamento del racconto The Hider in sviluppo alla Universal

Pubblicazione: 11 ottobre alle 09:03

Deadline riporta che la Universal si è aggiudicata i diritti per l'adattamento del racconto The Hider di Julianna Baggott, che vedrà Robert Downey Jr. come protagonista. Andrew Barrer e Gabriel Ferrari (Ant-Man and the Wasp, Transformers One) scriveranno la sceneggiatura.

Non sono al momento noti i dettagli sulla trama del progetto, al momento nelle fasi iniziali di sviluppo. Alla produzione Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell (Team Downey); Tory Tunnell e Joby Harold (Safehouse Pictures), Finness Scott. Julianna Baggott sarà la produttrice esecutiva. Nata nel 1969, l'autrice statunitense ha al suo attivo diversi romanzi, tra cui Tra noi due (Girl Talk) e la trilogia Pure.

Ricordiamo che recentemente Downey Jr. ha recitato per la Universal in Oppenheimer di Christopher Nolan, per cui ha vinto l'Oscar come Miglior attore non protagonista. In seguito, lo abbiamo visto nella miniserie Il simpatizzante, in onda su Sky.