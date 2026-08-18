Robert Downey Jr. preferisce Dottor Destino a Iron Man, e il motivo è più semplice di quanto sembra

Pubblicazione: 18 agosto alle 08:45

Dopo oltre un decennio passato a incarnare Tony Stark, il genio miliardario filantropo playboy che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. ha fatto una confessione che ha colto di sorpresa anche i fan più accaniti. Intervistato da Good Morning America, l'attore ha dichiarato senza mezzi termini di preferire il suo nuovo ruolo come Doctor Doom (Dottor Destino) rispetto all'iconico Iron Man. Una scelta che suona quasi come un tradimento per chi ha amato il suo percorso nella Saga dell'Infinito, ma che nasconde motivazioni profonde e rivelatrici sul suo rapporto con il franchise Marvel.

"Direi Doom, per ora, perché ho potuto davvero osservare quello che mi sono perso tutto questo tempo, semplicemente tutti gli altri". - Robert Downey Jr.

Quando gli è stato chiesto quale personaggio preferisce interpretare tra i due,ha risposto con una sincerità per certi versi sorprendente:

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Una frase apparentemente semplice, ma che racchiude una riflessione matura sul suo. Per anni,è stato il fulcro narrativo della saga, l'ancora attorno a cui ruotavano intere storyline. Ma l'annuncio del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe era arrivato come un fulmine a ciel sereno durante il San Diego Comic-Con del, quando i Russo Brothers avevano confermato che l'attore premio Oscar sarebbe tornato nell'universo Marvel, ma questa volta nei panni di uno dei villain più iconici della casa delle idee.

Non più il salvatore dell'umanità, ma Victor von Doom, il geniale e spietato sovrano della Latveria, destinato a diventare la minaccia principale in Avengers: Doomsday e nel successivo Avengers: Secret Wars. La decisione di affidare a Downey Jr. il ruolo di Doctor Doom è stata audace e per questo motivo molto chiacchierata. Come può l'uomo che ha definito l'identità del MCU per oltre quindici anni tornare come antagonista? Marvel Studios ha mantenuto il massimo riserbo sui dettagli della trama, ma una cosa è certa: il fatto che Doom abbia il volto di Tony Stark non sarà ignorato.

Le teorie dei fan spaziano da varianti multiversali a complesse manipolazioni temporali, ma la risposta ufficiale resta avvolta nel mistero. Il primo assaggio di questo nuovo Doctor Doom è arrivato ne I Fantastici 4: Gli Inizi nel 2025, dove Downey Jr. ha fatto un breve ma significativo cameo apparendo in scena con Franklin Richards. Un'introduzione che ha lasciato più domande che risposte e ha alimentato l'hype per il suo ruolo espanso nei prossimi capitoli degli Avengers. Ma torniamo alla sua dichiarazione. Cosa significa davvero "osservare quello che mi sono perso"? Durante gli anni dell'Infinity Saga, Downey Jr. era costantemente al centro dell'azione.

Le scene corali vedevano Iron Man come protagonista, le dinamiche di gruppo ruotavano attorno a lui, e il suo sacrificio finale in Avengers: Endgame ha rappresentato il culmine emotivo di un'intera era cinematografica. Questo, però, ha significato anche passare meno tempo a guardare i suoi colleghi lavorare, a studiare le loro performance, a godersi sotanzialmente lo spettacolo da spettatore privilegiato sul set. Interpretare Doctor Doom gli ha dato una prospettiva completamente diversa. Il villain, per sua natura, opera spesso dall'esterno, osserva, manipola, attende il momento giusto.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Questa posizione narrativa ha permesso a Downey Jr. di fare quello che Tony Stark non poteva: studiare gli Avengers dall'altra parte della barricata, apprezzare il lavoro dei suoi colleghi con occhi nuovi, vedere la macchina narrativa Marvel da un angolo inedito. C'è anche un elemento puramente attoriale da considerare. Dopo diciassette anni passati a perfezionare le sfumature di Tony Stark, dall'arroganza iniziale alla maturità sacrificale finale, affrontare un personaggio radicalmente diverso rappresenta una sfida creativa stimolante. Doctor Doom non è solo un genio come Stark: è un sovrano assoluto, un maestro della magia oltre che della scienza, un uomo la cui ambizione e convinzione nella propria superiorità morale lo rendono uno dei personaggi più complessi dell'universo Marvel.

Interpretare un villain richiede inoltre un tipo di preparazione diversa. Non ci si deve preoccupare della simpatia del pubblico, lasciando aperta la possibilità di esplorare zone più oscure, più ambigue. Per un attore del calibro di Downey Jr., che ha dimostrato la sua versatilità ben prima di indossare l'armatura di Iron Man, questa libertà espressiva rappresenta una sfida interessante. La sua dichiarazione arriva anche in un momento particolare per l'MCU, che sta attraversando una fase di transizione dopo la conclusione della Saga del Multiverso. Con l'uscita di scena di figure storiche come Natasha Romanoff, e con nuovi eroi che stanno prendendo il loro posto, il ritorno di Downey Jr. in un ruolo così diverso potrebbe rappresentare il ponte perfetto tra l'era classica e quella nuova.

Un volto familiare in un contesto completamente stravolto, una mossa narrativa rischiosa ma potenzialmente geniale. Resta da vedere come il pubblico reagirà vedendo Robert Downey Jr. dall'altra parte della barricata. Riusciranno gli spettatori a separare l'attore dal personaggio che lo ha reso un'icona globale? Sarà in grado di renderci empatici verso un villain che minaccia gli stessi eroi che abbiamo amato? Come ricordato dall'ultimo trailer, l'appuntamento con Avengers: Doomsday si avvicina, e con esso la possibilità di vedere un Robert Downey Jr. completamente reinventato. Non più il genio che si sacrifica per salvare il mondo, ma colui che potrebbe distruggerlo. E da quello che dice, non vede l'ora.