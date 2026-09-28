Robert Pattinson come nuovo Joker? Dopo Primetime i fan hanno il loro favorito

Pubblicazione: 28 settembre alle 12:32

Il 2026 di Robert Pattinson è un trionfo cinematografico che difficilmente verrà dimenticato. Dopo aver affiancato Zendaya in The Drama e Matt Damon nell'attesissimo The Odyssey, l'attore britannico torna a far parlare di sé con Primetime, un film che sta generando discussioni accese tanto quanto applausi entusiastici. La sua interpretazione di Chris Hansen, il controverso conduttore del reality To Catch a Predator, ha spinto molti fan DC a invocare un cambio di ruolo radicale: lasciare il mantello di Batman per indossare il ghigno del Joker.





che ridefinisce completamente la figura del cacciatore di predatori televisivo. Il Chris Hansen del film non è l'eroe morale che il pubblico televisivo americano ha conosciuto, ma. Questa qualità camaleonica, questa capacità di esplorare i lati oscuri della psiche umana, ha fatto scattare l'associazione mentale con il Clown Principe del Crimine.che porta sullo schermo il Cavaliere Oscuro nell'universo di Matt Reevescon un misto di imbarazzo e ammirazione per il collegamento: "Oh, Gesù. Voglio dire, è un ruolo fantastico... ma Barry è l'uomo giusto. Ho adorato fare quella scena con lui. Penso che sia un attore fenomenale. È stato così divertente lavorare insieme. Ma sì, voglio che sia lui a farlo. Sono molto più interessato a questo".

Il riferimento è a Barry Keoghan, l'attore irlandese che ha fatto la sua apparizione come Joker nel finale di The Batman del 2022. Quella breve scena in cui l'enigmista di Paul Dano interagisce con una figura nell'ombra ha lasciato intravedere appena i contorni di una nuova incarnazione del personaggio: un Joker deforme, inquietante, rinchiuso ad Arkham Asylum.



