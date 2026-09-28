Robert Pattinson come nuovo Joker? Dopo Primetime i fan hanno il loro favorito
Robert Pattinson rifiuta il ruolo di Joker nel DCU, elogiando Barry Keoghan. Dettagli su The Batman: Part II, Primetime e il futuro del Cavaliere Oscuro.
Il 2026 di Robert Pattinson è un trionfo cinematografico che difficilmente verrà dimenticato. Dopo aver affiancato Zendaya in The Drama e Matt Damon nell'attesissimo The Odyssey, l'attore britannico torna a far parlare di sé con Primetime, un film che sta generando discussioni accese tanto quanto applausi entusiastici. La sua interpretazione di Chris Hansen, il controverso conduttore del reality To Catch a Predator, ha spinto molti fan DC a invocare un cambio di ruolo radicale: lasciare il mantello di Batman per indossare il ghigno del Joker.
Interpellato da Entertainment Weekly su questa possibilità, Pattinson ha risposto con un misto di imbarazzo e ammirazione per il collegamento: "Oh, Gesù. Voglio dire, è un ruolo fantastico... ma Barry è l'uomo giusto. Ho adorato fare quella scena con lui. Penso che sia un attore fenomenale. È stato così divertente lavorare insieme. Ma sì, voglio che sia lui a farlo. Sono molto più interessato a questo".
Il riferimento è a Barry Keoghan, l'attore irlandese che ha fatto la sua apparizione come Joker nel finale di The Batman del 2022. Quella breve scena in cui l'enigmista di Paul Dano interagisce con una figura nell'ombra ha lasciato intravedere appena i contorni di una nuova incarnazione del personaggio: un Joker deforme, inquietante, rinchiuso ad Arkham Asylum.
L'uscita di The Batman: Part II è fissata per il 18 febbraio 2028. Fino ad allora, possiamo continuare a interrogarci su cosa Reeves abbia in serbo, su quanto spazio avrà il Joker di Keoghan, e su quali nuovi abissi della mente criminale l'attore irlandese sarà chiamato a esplorare. Una cosa è certa: Robert Pattinson ha chiarito da che parte sta. E noi non possiamo che rispettare questa scelta, continuando a sognare quello che Barry Keoghan potrebbe regalarci quando finalmente il suo Joker emergerà completamente dall'ombra.