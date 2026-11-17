Pubblicazione: 17 novembre alle 12:32

La scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond non ha lasciato indifferenti le star di Hollywood. L'attore britannico raccoglierà l'eredità di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso del cinema e la notizia ha suscitato reazioni immediate anche tra colleghi e protagonisti del mondo dello spettacolo. Tra sorpresa, entusiasmo e qualche inevitabile rimpianto per il precedente 007, il casting ha già acceso la curiosità degli appassionati.

, che ha interpretato M in diversi capitoli della saga con Daniel Craig.e confessa: "Sono ancora innamorata di Daniel Craig". Una dichiarazione che esprime l'affetto per l'interprete che ha segnato una delle fasi più importanti del franchise, senza però mettere in discussione le qualità del suo successore.

Fiennes si dice convinto che Robert Pattinson saprà affrontare al meglio la nuova sfida. Dopo aver riconosciuto il talento dell'attore, aggiunge di essere sicuro che sarà fantastico nel ruolo. Un'investitura significativa, soprattutto considerando il rapporto professionale che lo lega alla saga e la sua esperienza accanto a Daniel Craig. Il nuovo Bond potrà contare, almeno sul piano delle prime impressioni, anche sul sostegno di uno dei volti storici della serie.

Più particolare la reazione di Jesse Plemons, il cui nome viene associato scherzosamente alla corsa per interpretare il celebre agente segreto. L'attore sembra non riuscire a nascondere una certa delusione per la scelta di Pattinson, tanto che la sua espressione diventa oggetto di ironia tra i presenti. La decisione dei produttori chiude così, almeno per questa occasione, le possibilità di vedere Plemons nei panni di 007.

Anche Joseph Zada viene coinvolto nelle considerazioni sul futuro del personaggio.. Il discorso si sposta sulla tradizione britannica del franchise e sulla possibilità di padroneggiare accenti diversi, elemento che potrebbe rivelarsi utile per un eventuale futuro interprete.

L'arrivo di Robert Pattinson apre una nuova fase per James Bond, un personaggio che nel corso dei decenni è stato interpretato da attori capaci di lasciare un'impronta molto diversa sul franchise. Il confronto con Daniel Craig sarà inevitabile, soprattutto per il legame costruito dal pubblico con la sua versione dell'agente segreto. Le prime reazioni mostrano un'accoglienza positiva, pur accompagnata dalla nostalgia per il passato, adesso l'attenzione è tutta rivolta a come Pattinson darà forma al suo 007.