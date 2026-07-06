Robert Redford e una giovane Scarlett Johansson nel cult che ha commosso milioni di persone, oggi in TV

Pubblicazione: 06 luglio alle 07:00

Quando un film supera le due ore e mezza di durata e riesce comunque a tenerti incollato allo schermo, significa che c'è qualcosa di speciale in quella pellicola. L'uomo che sussurrava ai cavalli, uscito nel 1998, è esattamente questo tipo di opera: un dramma sentimentale che ha commosso milioni di persone. Il film si prende tutto il tempo necessario per raccontare una storia di guarigione, perdita e rinascita sullo sfondo dei paesaggi mozzafiato del Montana. L'appuntamento in TV è per oggi, 6 luglio 2026, in prima serata alle 21.30, su Rete 4. Diretto e interpretato da Robert Redford, il film si basa sul celebre romanzo di Nicholas Evans e racconta la storia di Grace MacLean, una quattordicenne vittima di un terribile incidente a cavallo che le cambia la vita per sempre.

Le conseguenze sono devastanti:. Ma il legame tra la ragazza e l'animale è talmente profondo che sua madre Annie, interpretata da una magnetica Kristin Scott Thomas, teme che perdere Pilgrim possa distruggere definitivamente la figlia. Annie è una giornalista di successo di New York, una donna abituata a controllare ogni aspetto della sua vita con l'efficienza spietata che caratterizza i professionisti della Grande Mela. Eppure,

È così che si imbatte nella figura quasi leggendaria di Tom Booker, un "sussurratore di cavalli" del Montana noto per la sua straordinaria capacità di curare i traumi dei cavalli attraverso metodi non convenzionali basati sulla pazienza, l'empatia e una comprensione profonda della psicologia equina. Il viaggio di Annie e Grace verso il ranch di Tom segna l'inizio di una trasformazione che va ben oltre la guarigione fisica. Il Montana si rivela l'opposto di tutto ciò che Annie rappresenta: spazi aperti contro grattacieli, ritmi lenti contro l'urgenza metropolitana, autenticità contro ambizione. Tom Booker, interpretato da Redford con quella sua naturalezza che sembra fatta di silenzio e sguardi, incarna una filosofia di vita completamente diversa: crede nel tempo necessario alle cose per guarire, nel rispetto dei ritmi naturali, nella forza silenziosa della presenza.

Le scene in cui Tom lavora con Pilgrim sono piccoli capolavori di cinema. Solo un uomo, un cavallo traumatizzato e il lento, paziente processo di ricostruzione della fiducia. È impossibile non vedere il parallelo con il percorso di Grace, che osserva quegli stessi gesti delicati e comincia a intravedere una via d'uscita dal suo tunnel di dolore. Ma L'uomo che sussurrava ai cavalli è anche la storia di Annie, che nel confronto quotidiano con Tom e con la vita del ranch inizia a mettere in discussione le priorità che hanno guidato la sua esistenza fino a quel momento. Il marito Robert, interpretato da Sam Neill, rimane a New York per lavoro, e questa distanza fisica diventa metafora di una distanza emotiva che forse esisteva già da tempo. Tra Annie e Tom nasce qualcosa di indefinibile: non è solo attrazione, ma riconoscimento reciproco, la scoperta di parti di sé che erano rimaste sopite. Il cast del film è straordinario a tutti i livelli.

che l'avrebbe portata a diventare una delle attrici più importanti di Hollywood (la rivedremo presto il L'Esorcista di Flanagan ). Il suo ritratto di Grace è delicato e potente: una ragazza che deve fare i conti con una perdita immensa e con la trasformazione del proprio corpo e della propria identità., portando sullo schermo quella solidità familiare tipica delle comunità rurali americane. Dal punto di vista tecnico, il film è un trionfo di fotografia e regia.. La sua regia non ha fretta: lascia che le scene respirino, che i silenzi parlino tanto quanto i dialoghi.

In un'epoca cinematografica già dominata dal ritmo frenetico e dai tagli rapidi, L'uomo che sussurrava ai cavalli si concede il lusso della lentezza, costruendo tensione emotiva attraverso l'accumulo graduale di piccoli momenti di verità. A distanza di oltre venticinque anni dalla sua uscita, L'uomo che sussurrava ai cavalli continua a essere riscoperto da nuovo pubblico, trasmesso in televisione. Il film ci ricorda che la guarigione richiede tempo, che le ferite più profonde non si rimarginano con soluzioni rapide e che a volte, per ritrovarsi, bisogna avere il coraggio di perdersi in territori sconosciuti. Che si tratti di un cavallo traumatizzato, di una ragazza che deve reinventare la propria vita o di una donna che mette in discussione le proprie certezze, il messaggio rimane lo stesso: c'è sempre una possibilità di rinascita, se si è disposti ad ascoltare quella voce che sussurra dentro di noi.