Robert Zemeckis vorrebbe realizzare un altro Ritorno al futuro... ma con una differenza sostanziale

Pubblicazione: 04 novembre alle 11:00

Robert Zemeckis, regista della trilogia di Ritorno al futuro, vorrebbe realizzare un nuovo film della saga: una versione musical della prima pellicola del 1985! Una versione musical del film esiste già, chiamata per l'appunto Back to the Future: The Musical, portata in scena per la prima volta nel 2021 al West End. E ora Zemeckis vorrebbe adattarla in un film.

Racconta Zemeckis, ospite al podcast Happy Sad Confused:

Vorrei fare Ritorno al futuro, il musical. Proprio come Mel Brooks ha fatto con The Producers. Mi piacerebbe molto farlo. Penso che sarebbe fantastico... Ho proposto l'idea alle persone della Universal. Non la capiscono. Quindi, non posso farci niente.

Fonte / Happy Sad Confused

Un musical sarebbe solo l'ultima delle varie espansioni del franchise che ci sono state nel corso degli anni. Nel 1991 c'è stata l'attrazione Back to the Future: The Ride agli Universal Studios in cui i visitatori partecipavano a una corsa nel tempo simulata. Più avanti, è arrivata la seria animata Back to the Future: The Animated Series e nel 2010 il franchise è stato ulteriormente ampliato con il gioco Back to the Future: The Game di Telltale.