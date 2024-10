Robert Zemeckis sulla difficoltà nell’avere il via libera per nuovi progetti: “Oggi nessuno dei miei classici verrebbe realizzato”

Pubblicazione: 24 ottobre alle 16:30

Ospite del WTF Podcast di Marc Maron, il regista premio Oscar Robert Zemeckis ha parlato della difficoltà del realizzare progetti originali al giorno d’oggi, in perenne attesa tra un via libera o e una direzione da prendere per la produzione di un qualsiasi prodotto di intrattenimento.

Alla domanda su eventuali progetti in cantiere dopo il suo ambizioso Here, il regista ha infatti risposto:

Non saprei a dire il vero. Le cose vanno davvero a vilendo. Sta accadendo qualcosa di veramente strano e che non avevo mai visto prima d’ora, vedo che nessuno ha fretta di realizzare niente. Come se nessuno sapesse bene cosa fare. Che progetti realizzi? Cosa farne?

La verità, è che di tutti i film che hai nominato… non credo sarei riuscito a realizzarne neanche uno oggi. Essere riuscito a girare Here lo considero un miracolo, un dono. È tosta ricevere il via libera a partire.

Zemeckis ha rincarato la dose chiamando in causa anche i suoi progetti passati più noti (), affermando che, secondo lui e anche per le cause sopracitate, nessuno di questi oggi avrebbe il via libera per essere realizzato:

Here, il nuovo film di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright é interamente girato con un'unica inquadratura, che ci mostra la vita di una coppia e di una famiglia, con i suoi cambiamenti e nel corso di una vita insieme, solo tramite ciò che accade davanti alla macchina da presa, fissa nel salotto. Il film dovrebbe arrivare nelle sale italiane a gennaio 2025.