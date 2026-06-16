Robin Hood-Principe dei ladri, dove vedere il cult anni '90 in streaming prima dell'arrivo del nuovo film con Hugh Jackman

Pubblicazione: 16 giugno alle 16:44

Il personaggio di Robin Hood è uno dei più longevi e affascinanti della cultura occidentale. Da oltre sette secoli la leggenda del fuorilegge che ruba ai ricchi per aiutare i poveri continua a essere reinterpretata attraverso romanzi, serie televisive e film. Tra le versioni cinematografiche più amate spicca senza dubbio Robin Hood - Principe dei ladri, kolossal del 1991 diretto da Kevin Reynolds e interpretato da Kevin Costner.

Morgan Freeman e Kevin Costner in Robin Hood-Principe dei Ladri-Fonte:Warner Bros. Pictures

A oltre trent'anni dalla sua uscita, il film resta uno dei punti di riferimento per gli appassionati del genere avventuroso e storico. Il suo successo fu enorme:e contribuì a rilanciare l'interesse per il celebre eroe inglese. Oggi, mentre cresce l'attesa per il nuovoprevisto nelle sale italianemolti spettatori stanno tornando a cercare il film che più di tutti ha saputo raccontare le gesta dell'affascinante inglese.

Chi desidera recuperare o rivedere il film può trovarlo su diverse piattaforme digitali. Attualmente Robin Hood - Principe dei ladri è disponibile:

NOW tramite abbonamento con opzione aggiuntiva;

TIM Vision a partire da 2,99 euro;

Amazon Prime Video tramite noleggio da 3,99 euro;

YouTube da 3,99 euro;

Google Play Film da 3,99 euro;

Rakuten TV da 3,99 euro;

CHILI da 3,99 euro.

La disponibilità può naturalmentedelle singole piattaforme. In attesa di vedere il novo Robin Hood che con il titolo originale è tutto un programma - "" - non sarebbe affatto male rivedere il classico del anni Novanta. Per chi non l'avesse ancora visto la storia prende il via durante la Terza Crociata. Robin di Locksley giovane nobile inglese, riesce a fuggire da una prigione in Terra Santa insieme al guerriero saraceno Azeem. Tornato in patria, scopre che il padre è stato assassinato e che le sue terre sono state devastate per ordine dello spietato

Di fronte a un regno oppresso dalla corruzione e da tasse sempre più pesanti, Robin sceglie di ribellarsi. Rifugiatosi nella foresta di Sherwood, raduna un gruppo di fuorilegge e organizza una resistenza contro il potere tirannico dello sceriffo. Accanto a lui ci sono personaggi destinati a diventare iconici, come Little John, Frate Tuck e il fedele Azeem. Tra battaglie, tradimenti e una storia d'amore con Lady Marian, Robin diventa il simbolo della lotta contro l'ingiustizia, fino allo scontro finale che deciderà il destino dell'Inghilterra.

Alan Rickman in una scena di Robin Hood-Principe dei ladri-Fonte:Warner Bros. Pictures

Il cast di alto livello è una delle chicche del film, che lo rende oggi una pellicola preziosa e di alta qualità. Il protagonista Robin Hood è interpretato da Kevin Costner, all'epoca già una delle stelle più popolari di Hollywood grazie a film come Balla coi lupi. Accanto a lui troviamo Morgan Freeman nel ruolo di Azeem, personaggio creato appositamente per questa versione cinematografica. Lady Marian ha invece il volto di Mary Elizabeth Mastrantonio.

A rubare spesso la scena è però Alan Rickman, memorabile nei panni dello Sceriffo di Nottingham. Molti critici hanno considerato la sua interpretazione uno degli elementi più riusciti dell'intera produzione. Senza dimenticare un giovanissimo Cristian Slater, oggi conosciuto prevalentemente per Mr Robot.

Da segnalare anche la breve ma prestigiosa apparizione di Sean Connery nel ruolo di Re Riccardo Cuor di Leone. La sua presenza dura appena pochi minuti, ma è diventata una delle sorprese più ricordate del film, non solo per il calibro dell'attore, ma anche perchè come sapranno i più esperti Connery ha interpretato proprio Robin Hood nel film del 1976 - Robin Hood - di Richard Lester, al fianco di una bellissima Audrey Hepburn nei panni di Lady Marian.

Le ambientazioni poi sono davvero suggestive. La città di Nottingham venne ricreata utilizzando la splendida cittadella medievale di Cité de Carcassonne, uno dei complessi fortificati meglio conservati d'Europa. La foresta di Sherwood fu invece rappresentata attraverso diverse località britanniche. Tra queste spiccano le spettacolari Aysgarth Falls, dove venne girato il celebre duello tra Robin e Little John, e la suggestiva Hardraw Force. Anche le famose scogliere delle Seven Sisters compaiono nel film, contribuendo a creare quell'atmosfera epica che ancora oggi caratterizza la pellicola.

Una scena di Robin Hood-Principe dei ladri con Sean Connery-Fonte:Warner Bros. Pictures

Dietro il successo del film si nascondono diversi aneddoti interessanti. In origine il ruolo di Lady Marian era stato affidato a Robin Wright, che però dovette rinunciare prima dell'inizio delle riprese. La parte passò così a Mary Elizabeth Mastrantonio. Anche Cary Elwes venne preso in considerazione per interpretare Robin Hood. L'attore rifiutò il progetto ma, ironia della sorte, pochi anni dopo avrebbe vestito i panni dello stesso personaggio nella parodia Robin Hood - Un uomo in calzamaglia.

Se il film del 1991 rappresenta la versione più romantica e avventurosa della leggenda, il nuovo Robin Hood – Il prezzo del sangue promette di percorrere una strada completamente diversa. Diretto da Michael Sarnoski, il film arriverà nelle sale italiane il 13 agosto 2026 e proporrà una rilettura più cupa e introspettiva del personaggio.

Al centro della storia troviamo un Robin ormai anziano e segnato da una vita trascorsa tra guerre, violenza e rimorsi. Ferito gravemente dopo quello che avrebbe dovuto essere il suo ultimo combattimento, l'ex eroe trova rifugio presso una comunità religiosa guidata da Sister Brigid. Lontano dall'immagine del giovane ribelle che combatte contro l'ingiustizia, questa nuova incarnazione dovrà confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni e con il peso della leggenda costruita attorno al suo nome.

Hugh Jackman in una scena di Robin Hood-Il prezzo del sangue-Fonte:A24

Il protagonista sarà interpretato da Hugh Jackman, chiamato a offrire una versione inedita e più tormentata dell'eroe di Sherwood. Accanto a lui troviamo Jodie Comer nel ruolo di Sister Brigid, figura centrale nel percorso di redenzione del protagonista. Completano il cast Bill Skarsgård nei panni di Little John, Murray Bartlett e Noah Jupe.

L'arrivo di Robin Hood – Il prezzo del sangue rappresenta l'occasione ideale per tornare a uno dei film più amati degli anni Novanta, nonché ad un mito senza tempo che continua ad affascinare le nuove generazioni. il film sorprende ancora oggi per il suo cast: tra i protagonisti tra gli altri spicca come già accennato Alan Rickman, che all'epoca non era ancora il volto universalmente associato a Severus Piton nella saga di Harry Potter. Se Robin Hood - Principe dei ladri conserva ancora oggi un fascino particolare grazie alla sua miscela di azione, romanticismo e spettacolo, non ci resta che scoprire come Hugh Jackman reinventerà il leggendario Principe dei Ladri, simbolo di giustizia e ribellione.