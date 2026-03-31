Rocky V, stasera in TV: quando il vero combattimento non è sul ring ma dentro Rocky

Pubblicazione: 31 marzo alle 10:30

Questa sera torna in televisione uno dei capitoli più discussi della saga di Rocky. Rocky V, con Sylvester Stallone, riporta sullo schermo il leggendario pugile in un momento completamente diverso della sua vita. Il film andrà in onda in prima serata su La7 Cinema, offrendo al pubblico una storia più drammatica e realistica rispetto ai capitoli precedenti. Non più solo gloria sul ring, ma anche cadute, scelte difficili e responsabilità familiari. Un appuntamento che mostra il lato più umano e fragile di Rocky Balboa.

Rocky V è un film del 1990 diretto da John G. Avildsen e rappresenta il quinto capitolo della celebre saga dedicata a Rocky Balboa. La pellicola dura circaed è prodotta da United Artists, conLa storia si apre con Rocky che rientra negli Stati Uniti dopo il match disputato a Mosca contro Ivan Drago. Subito dopo, rifiutando anche la proposta del manager George Washington Duke di affrontare il suo campione Union Cane.

Tuttavia, la situazione economica della famiglia cambia drasticamente quando Rocky scopre di aver perso gran parte dei suoi beni a causa di investimenti sbagliati gestiti dal cognato Paulie. Costretto a fare i conti con la realtà, il pugile si trova in difficoltà anche sul piano della salute, tanto che i medici gli sconsigliano un ritorno sul ring perché potrebbe essere rischioso per la sua vita. Per proteggere la moglie Adriana e il figlio Robert, Rocky è costretto a prendere decisioni dolorose, arrivando a vendere oggetti e ricordi legati alla sua carriera. Nel frattempo il titolo mondiale passa proprio a Union Cane, segnando simbolicamente la fine di un’epoca.

In questo periodo difficile, Rocky trova una nuova sfida nel giovane pugile Tommy Gunn, che decide di allenare e guidare. L’incontro tra i due rappresenta inizialmente una rinascita per l’ex campione, che ritrova entusiasmo e motivazione nel trasmettere la sua esperienza. Ma il rapporto tra mentore e allievo si complica rapidamente. Le ambizioni di Tommy, insieme alle pressioni esterne del manager Duke, lo spingono a distaccarsi da Rocky e a inseguire il successo personale. Il giovane arriva a combattere contro Union Cane, ma il suo comportamento e la sua mancanza di riconoscenza generano tensioni crescenti.

La situazione degenera quando Tommy, ormai fuori controllo, si scontra anche con le persone vicine a Rocky, arrivando a colpire Paulie. Questo episodio diventa il punto di svolta chenonostante inizialmente avesse scelto di non tornare più sul ring. Il film mette quindi al centro non solo la boxe, ma soprattutto il rapporto tra crescita personale, responsabilità e identità. Ambientato tra il ritorno nei sobborghi di Filadelfia e il mondo della boxe professionistica,, lontano dal mito invincibile dei capitoli precedenti.

Nel cast troviamo Sylvester Stallone nel ruolo di Rocky, Talia Shire come Adriana, Burt Young nei panni di Paulie e Sage Stallone nel ruolo del figlio Robert. Completano il cast Tommy Morrison, Richard Gant, Tony Burton e altri interpreti storici della saga. Nonostante sia considerato uno dei capitoli meno apprezzati della serie, Rocky V resta un film importante per la sua svolta più intima e drammatica, con una forte attenzione alla dimensione familiare e alla caduta del protagonista. L’appuntamento televisivo è fissato per stasera alle 21:15 su La7 Cinema.