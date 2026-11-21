Pubblicazione: 21 novembre alle 12:30

Già dalle prime ore del mattino di sabato 21 novembre, una fila silenziosa e commossa si snodava davanti alla Sala della Protomoteca in Campidoglio. Oltre cento persone attendevano l'apertura della camera ardente di Corrado Augias, il giornalista, scrittore e conduttore televisivo morto giovedì 19 novembre all'età di 91 anni. Un tributo spontaneo che restituisce la misura di quanto quest'uomo abbia segnato la vita culturale italiana degli ultimi decenni.





, permettendo a chiunque voglia rendergli omaggio di passare per un ultimo saluto. L'ingresso al pubblico avviene dalla scalinata del Vignola. Al centro della sala è stato allestito"la tua famiglia". Ad accogliere il feretro c'erano, i tre nipoti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri."un cittadino esemplare". Parlando con i cronisti, Gualtieri ha sottolineato: "Era un uomo libero, un nostro maestro su tante cose, una voce laica che ci mancherà tantissimo, mancherà all'Italia e alla nostra città. Oggi assistiamo a un omaggio grandissimo da parte dei cittadini, in fila da stamattina molto presto, a un grandissimo uomo di cultura che incarnava i valori dell'Illuminismo, del libero confronto delle idee, del pensiero critico e i grandi principi universali della nostra democrazia e della nostra Costituzione".

Per onorare la memoria di Augias, il Comune di Roma ha deciso di dedicargli l'intera manifestazione "Musei in Musica": in tutte le decine di luoghi coinvolti, dai musei alle ambasciate, dai musei universitari a quelli di Roma Capitale, ogni evento culturale e musicale sarà preceduto da un minuto di silenzio. Un gesto simbolico ma significativo per chi ha dedicato la vita alla divulgazione culturale.





. Le parole di chi attendeva in fila restituiscono il senso profondo del legame tra Augias e il suo pubblico: "Era doveroso fargli un saluto, una persona colta, gentile, un intellettuale di grande umanità e cultura", raccontano alcuni dei presenti. "Sapeva trattare con tutti con grande dignità e rispetto, persone come lui dovrebbero essere eterne", le parole di un altro cittadino.

I funerali laici si svolgeranno invece in forma strettamente privata ad Acqualoreto, la piccola frazione del comune di Baschi in provincia di Terni, in Umbria, diventata una seconda casa per Augias da molti anni. È lì che verrà conservata l'urna che custodirà le sue ceneri: come da sua volontà, sarà infatti cremato. La famiglia del giornalista non ha ancora fissato una data precisa per le esequie laiche, che si terranno probabilmente dopo il memoriale pubblico previsto nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma sabato 28 novembre.



Nato a Roma da una famiglia di origine francese, Augias era in Rai dal 1960 ed è stato corrispondente da New York e Parigi. Ha lavorato per L'Espresso e Panorama, per poi approdare a Repubblica dalla sua fondazione, occupandosi per vent'anni della celebre rubrica delle lettere. Per Rai3 ha condotto dal 1987 trasmissioni che sono entrate nell'immaginario collettivo: Telefono Giallo, Diario Italiano, Enigma, Visionari, Quante Storie, Città Segrete. Fino all'ultimo ha lavorato a La Torre di Babele su La7: secondo quanto dichiarato dal direttore di rete Salerno, "la scaletta della trasmissione nella quale saluterà il pubblico è stata decisa con lui. Sapeva di non avere tanto tempo".



