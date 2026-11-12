Rosario Livatino, parla Giuseppe De Domenico: "Paura e responsabilità prima di interpretarlo"

Pubblicazione: 12 novembre alle 12:46

All'indomani della messa in onda su Rai 1 di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, l'interpretazione di Giuseppe De Domenico continua a far riflettere il pubblico. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, l'attore messinese ha ripercorso a cuore aperto la genesi di questo ruolo complesso, spiegando come il confronto con la figura del primo giudice beato d'Italia sia diventato un percorso di profonda analisi umana e personale. Nonostante le origini siciliane, l'interprete ha ammesso con sincerità che prima del provino conosceva solo superficialmente la vicenda del magistrato.

La fase di preparazione si è rivelata particolarmente impegnativa proprio per l'estrema riservatezza che caratterizzava Livatino in vita: l'uomo evitava qualsiasi contatto con la stampa per tutelare la propria indipendenza. Per superare la mancanza di testimonianze pubbliche, l'attore si è immersoe sorprendentemente quotidiano. A colpirlo sono state soprattutto le annotazioni ricorrenti in cui le giornate venivano catalogate semplicemente come una "domenica tipica" o un "sabato tipico", dettagli che gli hanno permesso di cogliere lo spaccato psicologico di una persona mossa dal timore di avere paura, ma capace di affrontarla nel silenzio della propria stanza senza mai lasciarsi paralizzare.

Nel corso della chiacchierata, De Domenico ha affrontato anche il tema delicato della spiritualità. Pur provenendo da una formazione cattolica, l'attore ha confessato di non aver mai avuto l'abitudine di pregare quotidianamente come faceva il magistrato, ma di essersi sentito travolto da questa dimensione intima durante le riprese. Secondo la sua lettura, l'isolamento scelto da Livatino non era chiusura verso il mondo, bensì la ricerca di un rapporto autentico con Dio attraverso il rispetto assoluto verso l'umanità delle persone che era chiamato a giudicare, esercitando la giustizia senza mai aggiungere pene inutili.

Questo debutto in prima serata segna una svolta significativa per un artista abituato finora a produzioni cinematografiche e seriali più di nicchia, come il ruolo di Raffaele Sollecito. L'attore ha raccontato di aver affrontato negli anni un lungo percorso di disciplina e terapia per liberarsi dal peso delle aspettative legate all'imprevedibilità del mestiere dello spettacolo.