Rosario Livatino, parla Giuseppe De Domenico: "Paura e responsabilità prima di interpretarlo"
L'intervista a Giuseppe De Domenico sul ruolo di Rosario Livatino nella fiction di Rai 1: i retroscena dal set, lo studio dei diari e l'eredità morale del giudice.
All'indomani della messa in onda su Rai 1 di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, l'interpretazione di Giuseppe De Domenico continua a far riflettere il pubblico. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, l'attore messinese ha ripercorso a cuore aperto la genesi di questo ruolo complesso, spiegando come il confronto con la figura del primo giudice beato d'Italia sia diventato un percorso di profonda analisi umana e personale. Nonostante le origini siciliane, l'interprete ha ammesso con sincerità che prima del provino conosceva solo superficialmente la vicenda del magistrato.
Nel corso della chiacchierata, De Domenico ha affrontato anche il tema delicato della spiritualità. Pur provenendo da una formazione cattolica, l'attore ha confessato di non aver mai avuto l'abitudine di pregare quotidianamente come faceva il magistrato, ma di essersi sentito travolto da questa dimensione intima durante le riprese. Secondo la sua lettura, l'isolamento scelto da Livatino non era chiusura verso il mondo, bensì la ricerca di un rapporto autentico con Dio attraverso il rispetto assoluto verso l'umanità delle persone che era chiamato a giudicare, esercitando la giustizia senza mai aggiungere pene inutili.
Questo debutto in prima serata segna una svolta significativa per un artista abituato finora a produzioni cinematografiche e seriali più di nicchia, come il ruolo di Raffaele Sollecito. L'attore ha raccontato di aver affrontato negli anni un lungo percorso di disciplina e terapia per liberarsi dal peso delle aspettative legate all'imprevedibilità del mestiere dello spettacolo.