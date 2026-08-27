Rupert Grint sarà di nuovo Ron Weasley in Harry Potter (ma non come pensate)

Pubblicazione: 27 agosto alle 17:45

Quindici anni. Tanto tempo è passato dall'ultima volta che Rupert Grint ha indossato i panni di Ron Weasley, l'inseparabile amico di Harry Potter che ha accompagnato generazioni di fan attraverso otto film di successo planetario. Ora, a 38 anni, l'attore britannico è pronto a riprendere il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo, questa volta sul palcoscenico di Broadway.

Harry Potter e il calice di fuoco - Warner Bros Pictures

Grintal Lyric Theatre di New York per un periodo di 17 settimane,Non si tratta di una semplice replica del personaggio cinematografico: l'attore interpreterà una versione adulta di Ron, padre di famiglia e ormai lontano dagli anni turbolenti di Hogwarts. La storia dello spettacolo teatrale, infatti, riprende le vicende dei protagonisti, mostrando Ron e Hermione sposati e alle prese con l'educazione della loro figlia, pronta a frequentare la celebre scuola di magia.

L'attore ha sottolineato come ci sia qualcosa di particolarmente significativo nel tornare a interpretare Ron proprio ora che entrambi, personaggio e interprete, sono padri. Infatti, Grint è diventato padre nel 2020, e questa coincidenza biografica aggiunge uno strato di autenticità emotiva al suo ritorno.

“Ron Weasley fa parte di me da quando avevo 11 anni e non vedo l’ora di ritrovarlo in questa fase della mia vita. C’è qualcosa di davvero speciale e di un vero e proprio ritorno alle origini nel calarmi nuovamente nei panni di Ron ora che siamo entrambi padri; è un’esperienza in qualche modo molto familiare e al tempo stesso completamente nuova. E la gioia di tornare a Broadway, questa volta in un ruolo che ha segnato così profondamente la mia vita, è davvero emozionante. -Rupert grint a Variety

Negli anni successivi alla saga del maghetto, Grint ha costruito una carriera variegata e rispettata. Ha collaborato con M. Night Shyamalan nella serie Servant, trasmessa per quattro stagioni su Apple TV, e nel film Knock at the Cabin. Oltre a ciò, la sua carriera post-Harry Potter lo ha visto impegnato anche in teatro, sia a Broadway che nel West End londinese. Nel 2014 aveva già debuttato a Broadway con la commedia It's Only a Play al fianco di star del calibro di Matthew Broderick e Nathan Lane, mentre in Gran Bretagna aveva recitato in Mojo di Jez Butterworth accanto a Ben Whishaw.

Harry Potter e la pietra filosofare - Warner Bros Pictures

Grint è ldei film aper questa produzione. Daniel Radcliffe ed Emma Watson, sebbene i fan continuino a sperare in una reunion completa del trio magico che ha definito un'epoca del cinema. La decisione di Grint di accettare il ruolo dimostrae con l'universo di Harry Potter, nonostante gli anni trascorsi e le inevitabili evoluzioni personali e professionali.

Per molti fan cresciuti con i film, e che sicuramente vedranno la nuova serie tv su HBO Max, vedere Grint tornare a interpretare Ron rappresenta un'occasione unica per rivivere la magia della propria infanzia o adolescenza, questa volta attraverso la lente più matura e riflessiva del teatro. E per chi lo aspetta al Lyric Theatre di Broadway, sarà come ritrovare un vecchio amico dopo tanto tempo, con tutte le rughe, le esperienze e la saggezza che solo il tempo può portare.