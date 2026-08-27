Rupert Grint sarà di nuovo Ron Weasley in Harry Potter (ma non come pensate)
L'amatissimo interprete di Ron Weasley riprenderà il medesimo ruolo a Broadway nella pièce teatrale Harry Potter and the Cursed Child, dopo 15 anni dall'ultima volta che lo ha interpretato.
Quindici anni. Tanto tempo è passato dall'ultima volta che Rupert Grint ha indossato i panni di Ron Weasley, l'inseparabile amico di Harry Potter che ha accompagnato generazioni di fan attraverso otto film di successo planetario. Ora, a 38 anni, l'attore britannico è pronto a riprendere il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo, questa volta sul palcoscenico di Broadway.
L'attore ha sottolineato come ci sia qualcosa di particolarmente significativo nel tornare a interpretare Ron proprio ora che entrambi, personaggio e interprete, sono padri. Infatti, Grint è diventato padre nel 2020, e questa coincidenza biografica aggiunge uno strato di autenticità emotiva al suo ritorno.
“Ron Weasley fa parte di me da quando avevo 11 anni e non vedo l’ora di ritrovarlo in questa fase della mia vita. C’è qualcosa di davvero speciale e di un vero e proprio ritorno alle origini nel calarmi nuovamente nei panni di Ron ora che siamo entrambi padri; è un’esperienza in qualche modo molto familiare e al tempo stesso completamente nuova. E la gioia di tornare a Broadway, questa volta in un ruolo che ha segnato così profondamente la mia vita, è davvero emozionante. -Rupert grint a Variety
Negli anni successivi alla saga del maghetto, Grint ha costruito una carriera variegata e rispettata. Ha collaborato con M. Night Shyamalan nella serie Servant, trasmessa per quattro stagioni su Apple TV, e nel film Knock at the Cabin. Oltre a ciò, la sua carriera post-Harry Potter lo ha visto impegnato anche in teatro, sia a Broadway che nel West End londinese. Nel 2014 aveva già debuttato a Broadway con la commedia It's Only a Play al fianco di star del calibro di Matthew Broderick e Nathan Lane, mentre in Gran Bretagna aveva recitato in Mojo di Jez Butterworth accanto a Ben Whishaw.
Per molti fan cresciuti con i film, e che sicuramente vedranno la nuova serie tv su HBO Max, vedere Grint tornare a interpretare Ron rappresenta un'occasione unica per rivivere la magia della propria infanzia o adolescenza, questa volta attraverso la lente più matura e riflessiva del teatro. E per chi lo aspetta al Lyric Theatre di Broadway, sarà come ritrovare un vecchio amico dopo tanto tempo, con tutte le rughe, le esperienze e la saggezza che solo il tempo può portare.