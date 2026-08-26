Ryan Gosling prepara il ritorno dei Flintstones al cinema: il nuovo film avrà un protagonista inaspettato

Pubblicazione: 26 agosto alle 08:15

Ryan Gosling non si ferma mai. Dopo aver conquistato il box office mondiale con Project Hail Mary e aver fatto sognare milioni di persone con Barbie, l'attore canadese si prepara a dare vita a un altro personaggio iconico dell'immaginario collettivo: Bamm-Bamm Rubble, il fortissimo figlio adottivo di Barney e Betty nei Flintstones, questa volta nella sua versione adulta.

La notizia arriva direttamente da, che ha messo in cantiere undedicato alla celebre famiglia dell'età della pietra. Ma stavolta, invece di concentrarsi su, i riflettori saranno puntati su. Un cambio di prospettiva che promette di rinfrescare una saga che ha già visto due trasposizioni cinematografiche: quella del 1994 con John Goodman e Rick Moranis, e ildel. Insieme, questi due film hanno incassato oltre 401 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il progetto è ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Gosling e la sua partner produttiva Jessie Henderson, attraverso la loro compagnia Open Invite, sono attualmente alla ricerca di uno sceneggiatore che possa dare forma alla storia. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, ma l'idea di vedere Bamm-Bamm da adulto apre scenari interessanti per chi ricorda il personaggio. Nella serie animata originale di Hanna-Barbera degli anni '60, Bamm-Bamm era il bambino dalla forza sovrumana che brandiva una clava e il cui nome derivava proprio dal suono che faceva quando la sbatteva ovunque.

Il primo salto temporale del personaggio avvenne nel 1971, quando CBS mandò in onda The Pebbles and Bamm-Bamm Show, una serie Saturday morning che mostrava i due ragazzi ormai adolescenti alla Bedrock High School. In quella versione, Bamm-Bamm usciva con Pebbles Flintstone, cercava il suo primo lavoro e suonava persino in una band chiamata Bedrock Rockers, mentre Fred, Wilma, Barney e Betty apparivano solo in ruoli secondari.

Sarà interessante vedere quale direzione. Riprenderà quella versione adolescenziale o spingerà? E soprattutto, come userà la sua forza leggendaria in un contesto contemporaneo? Le possibilità narrative sono molteplici, e lacome protagonista e produttore garantisce un approccio sofisticato e autoironico, come ha già dimostrato con Barbie. L'attore, del resto, sta vivendo una fase di carriera straordinaria.

Project Hail Mary, il film di fantascienza diretto da Phil Lord e Christopher Miller, ha incassato 684 milioni di dollari a livello globale quest'anno, confermando Gosling come una delle stelle più bankable di Hollywood. Amazon MGM Studios sta preparando una campagna per gli Oscar, segnale che il film non ha conquistato solo il pubblico ma anche la critica. Sul fronte dei cinecomics, al Comic-Con è stato rivelato che Gosling tornerà a collaborare con il regista Shawn Levy dopo Star Wars: Starfighter per un reboot di Ghost Rider previsto per il 2028 nei Marvel Studios.

Ryan Gosling in Project Hail Mary, fonte: Amazon

E come se non bastasse, continuano le trattative con Warner Bros, Margot Robbie, la regista Greta Gerwig e Mattel per un sequel di Barbie, il film che nel 2023 ha incassato 1,44 miliardi di dollari diventando il maggior successo di sempre della casa di produzione. Nel frattempo, Gosling e Henderson stanno producendo Love of Your Life, un dramma romantico diretto da Rachel Morrison con Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Gabriel Basso e Catherine Keener. Il film debutterà in anteprima mondiale al prossimo Toronto Film Festival, confermando l'impegno della coppia anche su progetti più intimisti e autoriali.