Ryan Gosling, un alieno roccioso e tante lacrime: il film sci-fi del momento è su Prime Video (e su tante altre piattaforme)

Pubblicazione: 03 giugno alle 21:34

Project Hail Mary, l'adattamento cinematografico del romanzo di Andy Weir con protagonista Ryan Gosling, è finalmente disponibile su Prime Video, attraverso la formula del noleggio e dell'acquisto. I prezzi sono piuttosto competitivi, con il noleggio (di 48 ore dalla prima visione) che costa attualmente 14,99 euro per la versione in 4K UHD, e 19,99 Euro per l'acquisto.

Lae parte con una premessa che colpisce subito:, a milioni di chilometri dalla Terra, senza alcun ricordo di come sia finito lì... e accanto a lui, solo cadaveri., un insegnante di scienze catapultato in una missione che non ricorda di aver accettato. Quando apre gli occhi a bordo dell'astronave, la situazione è già al limite del sopportabile, con gli altri membri dell'equipaggio morti. I sistemi di bordo funzionano, ma perché si trova lì rimane un mistero che la

La memoria torna a frammenti, come tessere di un puzzle e quando il quadro si completa, la verità è più terrificante dell'amnesia: Grace è stato inviato in una missione senza ritorno verso un sistema stellare lontano. Il motivo è una minaccia che sta letteralmente spegnendo il Sole. Una forma di vita misteriosa assorbe l'energia della nostra stella, riducendone progressivamente la luminosità, ed ovviamente senza una soluzione, la Terra è condannata.

Ryan Gosling in Project Hail Mary, fonte: Sony Pictures Italia

Phil Lord e Christopher Miller, la coppia dietro i rivoluzionari film di Spider-Verse, portano al cinema la loro visione di una fantascienza contraddistinta da scene spettacolari e da grandi sentimenti. La loro regia è in grado di trasformare la solitudine claustrofobica dello spazio in un'esperienza visivamente potente, alternando momenti di tensione pura a sequenze di scoperta scientifica e persino ironia. Perché sì, anche a milioni di chilometri dalla Terra si può trovare spazio per l'umorismo, soprattutto quando sei solo con i tuoi pensieri.

La, già candidato all'Oscar per, altro successo nato dalla penna di Andy Weir. Ma come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, se nel primo film Matt Damon doveva sopravvivere su Marte coltivando patate, qui la sfida è su scala ancora più ambiziosa:quando le probabilità di successo sono praticamente nulle.

Ma come anticipato dai trailer promozionali, Grace non rimarrà solo per tutto il film e durante la missione, quando la disperazione sembra l'unica compagnia possibile, avviene un incontro che cambia tutto. Rocky, un essere extraterrestre proveniente da un mondo completamente diverso, diventa un alleato a dir poco prezioso. Ed è proprio da questa collaborazione che nasce il cuore pulsante del film: due esseri di mondi lontanissimi che devono superare ogni barriera per raggiungere un obiettivo comune.

Rocky in Project Hail Mary, fonte: Sony Pictures Italia

Vista l'importanza assoluta ricoperta da Rocky, i registi hanno scelto di renderlo l più tangibile possibile, affidandosi a effetti pratici invece di puntare esclusivamente sulla computer grafica. Neal Scanlan, maestro degli effetti di Star Wars, ha lavorato per creare una presenza fisica con cui Ryan Gosling potesse interagire realmente sul set ed il risultato è un personaggio che non è solo un ammasso di pixel che può risultare finto, ma un compagno di viaggio credibile, in grado di farsi volere bene anche attraverso gesti semplici.

Il cast si completa con Sandra Hüller nel ruolo di Eva Stratt, la leader della missione sulla Terra. È lei a orchestrare il reclutamento di Grace, figura autoritaria e determinata che appare principalmente nei flashback. Accanto a loro troviamo Lionel Boyce e Ken Leung, attori che arricchiscono il mosaico di una storia che alterna presente cosmico e passato terrestre.

Dal punto di vista tecnico, Project Hail Mary può contare su una squadra di prim'ordine. La fotografia è affidata a Greig Fraser, direttore della fotografia di capolavori come Dune e The Batman, capace di creare atmosfere immersive che trasformano lo spazio in un personaggio a sé. La colonna sonora è composta da Daniel Pemberton, noto per il suo lavoro su Spider-Verse, che promette di accompagnare le immagini con una partitura capace di amplificare ogni emozione.

Con una durata di 156 minuti, il film si prende il tempo necessario per costruire i personaggi e le relazioni tra di loro. Non si tratta di un film mordi e fuggi, ma è di fato un viaggio che chiede allo spettatore di immergersi completamente in un universo dove la scienza è tanto importante quanto l'umanità. Dove la solitudine può essere devastante ma anche una fedele compagna di viaggio. E dove un'amicizia impossibile può fare la differenza tra l'estinzione e la salvezza. Tutti elementi che l'hanno reso così tanto amato.