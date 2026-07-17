Sam Neill, svelata la causa ufficiale della morte dell'attore di Jurassic Park e Peaky Blinders

Pubblicazione: 17 luglio alle 10:00

Sam Neill, l'indimenticabile protagonista di Jurassic Park e volto iconico del cinema internazionale, è morto il 13 luglio 2026 all'età di 78 anni. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo, ma nelle ore successive alla diffusione si è creata una pericolosa nebbia di disinformazione che ha reso necessario un intervento ufficiale per fare chiarezza sulle reali cause del decesso.

A mettere fine alle speculazioni e alle falsità circolate online è stato, agente storico dell'attore neozelandese, che ha rilasciato una dichiarazione dettagliata al The Hollywood Reporter. La causa della morte di, una complicazione sopraggiunta in modo improvviso e inaspettato. Un dettaglio che assume un significato ancora più struggente se contestualizzato nella battaglia che l'attore

Prima di ammalarsi di polmonite, infatti, Neill aveva affrontato con coraggio un linfoma, riuscendo a sconfiggerlo grazie a un trattamento innovativo chiamato terapia CAR-T. Questa forma avanzata di immunoterapia, che riprogramma le cellule immunitarie del paziente per attaccare il cancro, aveva dato i suoi frutti. Sam Neill era libero dal cancro quando è sopraggiunta la polmonite che ne ha causato il decesso a Sydney, in Australia, circondato dai suoi affetti più cari.

Sam Neill in Jurassic Park, fonte: Universal Pictures

L'annuncio ufficiale della scomparsa era arrivato attraverso il profilo Instagram dell'attore, dove la famiglia aveva usato il termine maori "whānau" per sottolineare il legame profondo con le proprie radici neozelandesi. Il messaggio parlava di una perdita improvvisa e inaspettata, pur sottolineando con gratitudine che Sam era rimasto libero dal cancro fino alla fine. La famiglia aveva anche espresso riconoscenza verso il personale del St Vincent's Private Hospital di Sydney per le cure ricevute.

La precisazione di Grenz è stata necessaria per contrastare le numerose inesattezze ee sui social network nelle ore successive alla morte. In un'epoca in cui la disinformazione viaggia alla velocità della luce, l'agente ha voluto garantire che i fan dell'attore ricevessero informazioni accurate, rispettando al contempo la memoria di un uomo che aveva fatto della riservatezza uno dei tratti distintivi del suo carattere.

Sam Neill, nato Nigel John Dermot Neill nel 1947 in Irlanda del Nord e cresciuto in Nuova Zelanda, ha lasciato un'eredità cinematografica straordinaria. Il suo volto è indissolubilmente legato al personaggio del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, ma la sua filmografia spazia da capolavori come Il Piano di Jane Campion a thriller psicologici come Calma apparente e Il seme della follia. Negli ultimi anni aveva conquistato nuove generazioni di spettatori con il ruolo di Tommy Shelby senior in Peaky Blinders.

Cillian Murphy e Sam Neill in Peaky Blinders, fonte: Netflix

Quello che molti non sanno è che, nonostante la malattia, Neill aveva continuato a lavorare con una dedizione impressionante. Grenz ha rivelato che l'attore aveva girato ben quattro progetti consecutivi nell'ultimo anno, tutti destinati a uscire nei prossimi mesi. Una testimonianza della sua passione inestinguibile per il mestiere e della determinazione che lo aveva caratterizzato per tutta la vita. Rispettando il desiderio di un uomo che detestava gli eccessi e l'esibizione, la famiglia ha annunciato che non ci sarà alcuna cerimonia pubblica. Sam Neill verrà ricordato in una commemorazione privata nella sua fattoria in Nuova Zelanda, in una data ancora da definire.

Un ritorno simbolico alla terra che aveva sempre considerato casa, lontano dai riflettori che pure lo avevano reso celebre in tutto il mondo. Al posto dei fiori, la famiglia ha chiesto di fare donazioni alla Dunstan Hospital Foundation, alla Snowdome Foundation di cui Neill era patrono, o a organizzazioni neozelandesi impegnate nella protezione della fauna selvatica e degli habitat naturali come il NZ Nature Fund e Sustainable Tarras. Una scelta che riflette l'impegno dell'attore per la salvaguardia ambientale e il legame viscerale con la natura della sua terra d'adozione.

Sam Neill lascia un vuoto nel panorama cinematografico internazionale, ma anche un catalogo di interpretazioni che continueranno a emozionare e ispirare. Dal paleontologo che ritorna a Jurassic Park dopo decenni all'uomo tormentato dei suoi ruoli più oscuri, ogni personaggio porta la firma di un attore capace di trasformare ogni parte in qualcosa di memorabile. E adesso, mentre la sua famiglia si prepara a dargli l'ultimo saluto nella quiete della campagna neozelandese, il mondo del cinema si ferma a rendere omaggio a un gigante che se n'è andato troppo presto.