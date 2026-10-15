"Sam, non farlo!": Paul McCartney interviene sul nuovo film dei Beatles dopo la foto dal set

Pubblicazione: 15 ottobre alle 12:59

Paul McCartney ha una raccomandazione precisa per Sam Mendes, il regista del nuovo ambizioso progetto cinematografico dedicato ai Beatles. L’ex bassista della band ha notato un particolare nella ricostruzione di una delle fotografie più celebri del gruppo e ha deciso di intervenire personalmente. La questione riguarda l’altezza degli interpreti, un dettaglio apparentemente secondario che, per il musicista, ha invece un peso importante. Durante una conversazione con Amy Poehler, McCartney ha raccontato il retroscena con ironia, rivelando di aver già affrontato una situazione simile in passato. I quattro film promettono di raccontare la storia dei Fab Four da prospettive diverse, ma il cantante ha una richiesta ben precisa, rispettare anche i dettagli della realtà.

Il retroscena è emerso durante Good Hang, il podcast condotto da Amy Poehler. McCartney ha spiegato che, nella fotografia originale, lui, John Lennon e George Harrison avevano un’altezza simile, mentre Ringo Starr era leggermente più basso.. Poehler ha ipotizzato che la differenza potesse dipendere dal fatto che McCartney, nello scatto storico, fosse scalzo. Il musicista ha preferito contattare direttamente Mendes, ricordandogli la questione con un messaggio piuttosto esplicito, non voleva che quella discrepanza finisse nel film.

La preoccupazione di McCartney non riguarda soltanto questa produzione. Il musicista ha ricordato anche Nowhere Boy, il film del 2009 diretto da Sam Taylor-Johnson e incentrato sull’adolescenza di Lennon a Liverpool. In quella pellicola, Aaron Taylor-Johnson interpretava John, mentre Thomas Brodie-Sangster vestiva i panni di Paul. McCartney aveva trovato poco fedele la rappresentazione del rapporto fisico tra i due, sullo schermo, il suo personaggio sembrava più piccolo e veniva persino atterrato da Lennon. La regista aveva risposto che si trattava di un film, non di un documentario. Una spiegazione che l’ex Beatles non aveva apprezzato, anche perché la produzione era ormai conclusa.

Il nuovo progetto di Sam Mendes, intitolato The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, seguirà questa volta un’impostazione particolare, quattro lungometraggi distinti, ciascuno incentrato su un membro della band. Paul Mescal interpreterà McCartney, Harris Dickinson sarà Lennon, Joseph Quinn vestirà i panni di Harrison e Barry Keoghan quelli di Starr. Nel cast figurano inoltre Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney, Anna Sawai in quello di Yoko Ono, Aimee Lou Wood come Pattie Boyd e Mia McKenna-Bruce nei panni di Maureen Starkey.