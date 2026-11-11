San Marino Song Contest 2027, Simona Ventura si prepara a una nuova sfida: doppio ruolo fino al 2028

Pubblicazione: 11 novembre alle 17:52

Simona Ventura si prepara a una nuova avventura professionale che unisce musica, televisione e spettacolo internazionale. La conduttrice sarà tra le protagoniste del San Marino Song Contest 2027, la manifestazione che selezionerà il rappresentante della Repubblica all'Eurovision Song Contest. Il suo incarico non si limiterà alla presentazione dell'evento, condividerà la direzione artistica con Massimo Bonelli e contribuirà alla realizzazione delle serate televisive. Un impegno che proseguirà anche nel 2028 e che punta a rafforzare la visibilità internazionale della competizione.

La novità più importante riguarda proprio le responsabilità affidate a Ventura.. La conduttrice lavorerà all'ideazione e alla costruzione televisiva delle semifinali e della finale, contribuendo a delineare il carattere della manifestazione. Non sarà soltanto il volto sul palco, ma una delle figure che accompagneranno il progetto dalla preparazione fino all'appuntamento conclusivo.

Il calendario del San Marino Song Contest 2027 è già stato delineato. Le semifinali si svolgeranno il 3 e 4 marzo, mentre la finale è fissata per il 6 marzo 2027. Sarà quest'ultima serata, condotta da Simona Ventura, a stabilire quale artista rappresenterà la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2027. L'obiettivo è dare alla competizione una struttura televisiva e artistica sempre più riconoscibile, valorizzando il percorso che porta alla scelta del partecipante alla manifestazione europea.

Nel frattempo sono partite le candidature per Dreaming San Marino Song Contest, il progetto internazionale dedicato alla ricerca di nuovi talenti. Le adesioni stanno arrivando da numerosi Paesi e coinvolgono artisti con percorsi e provenienze differenti. Il coordinamento delle candidature e delle selezioni è affidato a Denny Montesi, che lavora insieme alla direzione artistica e alla squadra di San Marino RTV. Il 17 novembre, a Milano, è inoltre prevista una riunione operativa per definire l'organizzazione delle varie fasi, il calendario degli appuntamenti, le attività promozionali e gli eventi che accompagneranno la manifestazione fino a marzo.

La nuova edizione arriva dopo i risultati raggiunti nel 2026, quando l'intera operazione collegata all'Eurovision Song Contest ha superato 320 milioni di contatti complessivi. Un dato che ha rafforzato le ambizioni di San Marino RTV e la volontà di trasformare il contest in un appuntamento sempre più importante nel panorama musicale europeo., la Segreteria di Stato per il Turismo, con il sostegno del Congresso di Stato, contribuisce alla sua realizzazione., cultura e spettacolo.

A illustrare le ambizioni del nuovo corso è stato il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, che ha indicato nella collaborazione tra Simona Ventura e Massimo Bonelli un'occasione per elevare ulteriormente il livello artistico e televisivo della manifestazione. Lo sguardo è già rivolto al 2028, con l'intenzione di rendere San Marino un punto di riferimento sempre più riconoscibile per i grandi eventi musicali internazionali.

Il percorso non si fermerà all'Eurovision, dopo l'edizione 2027, l'emittente si concentrerà anche sulla partecipazione al Junior Eurovision Song Contest in Armenia, confermando l'interesse verso i giovani interpreti. Per Simona Ventura si apre una sfida che va oltre la conduzione e la porta al centro di un progetto destinato a svilupparsi nei prossimi anni.