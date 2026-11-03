Sanremo 2027, De Martino prepara una sorpresa per il DopoFestival: spunta un nome amatissimo della tv
Sanremo 2027, Stefano De Martino valuta la Gialappa’s Band per il DopoFestival: possibile ritorno del Mago Forest e della sua squadra di comici.
Il Festival di Sanremo 2027 comincia a prendere forma anche lontano dal palco dell’Ariston. Stefano De Martino, chiamato a guidare la prossima edizione della kermesse, starebbe valutando una squadra di intrattenimento capace di rinnovare gli appuntamenti che accompagnano le serate. Dopo l'arrivo ufficiale dei The Jackal al PrimaFestival, adesso l'attenzione si concentra sul DopoFestival. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di coinvolgere la Gialappa’s Band, con il possibile ritorno di un gruppo che ha già lasciato il segno nella storia della manifestazione.
A rendere plausibile l'ipotesi c'è anche il percorso televisivo recente del gruppo. Il GialappaShow, arrivato all'ottava stagione nell'autunno 2026, continua a ruotare attorno alla coppia formata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, con il Mago Forest alla conduzione e un cast di interpreti e comici che cambia e si arricchisce nel tempo. La formula alterna imitazioni, personaggi ricorrenti, sketch e ospiti, un modello di intrattenimento che potrebbe adattarsi alla dimensione imprevedibile del DopoFestival.
Tra i nomi che potrebbero entrare nel progetto spicca proprio quello del Mago Forest, volto ormai strettamente legato al programma. L'eventuale coinvolgimento della sua squadra permetterebbe di costruire uno spazio meno impostato sul classico confronto televisivo e più orientato alla satira, ai commenti a caldo e alle incursioni comiche. Per ora non risultano annunci ufficiali sulla conduzione né sulla composizione del cast. La presenza della Gialappa’s Band resta un'indiscrezione e bisognerà attendere eventuali comunicazioni della Rai per capire se l'idea diventerà realtà.