Sanremo 2027, De Martino prepara una sorpresa per il DopoFestival: spunta un nome amatissimo della tv

Pubblicazione: 03 novembre alle 10:59

Il Festival di Sanremo 2027 comincia a prendere forma anche lontano dal palco dell’Ariston. Stefano De Martino, chiamato a guidare la prossima edizione della kermesse, starebbe valutando una squadra di intrattenimento capace di rinnovare gli appuntamenti che accompagnano le serate. Dopo l'arrivo ufficiale dei The Jackal al PrimaFestival, adesso l'attenzione si concentra sul DopoFestival. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di coinvolgere la Gialappa’s Band, con il possibile ritorno di un gruppo che ha già lasciato il segno nella storia della manifestazione.

🔵 #Sanremo2027 dal 16 al 20 febbraio 2027. Il direttore artistico e nuovo conduttore Stefano #DeMartino ha annunciato, con un video al Tg1, che i #TheJackal saranno alla guida del #PrimaFestival 'per ovvie ragioni'...! https://t.co/viuKupDQx3 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 31, 2026

Il possibile ritorno avrebbe anche un precedente importante,, contribuendo a riportare in televisione l'appuntamento notturno dopo alcuni anni di assenza. Quella formula aveva puntato su tempi veloci, battute improvvisate, commenti sulle esibizioni e conversazioni con gli ospiti, ottenendo risultati d'ascolto significativi. Un'esperienza che potrebbe rappresentare un punto di partenza interessante per la nuova edizione, senza necessariamente riproporre lo stesso schema.

A rendere plausibile l'ipotesi c'è anche il percorso televisivo recente del gruppo. Il GialappaShow, arrivato all'ottava stagione nell'autunno 2026, continua a ruotare attorno alla coppia formata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, con il Mago Forest alla conduzione e un cast di interpreti e comici che cambia e si arricchisce nel tempo. La formula alterna imitazioni, personaggi ricorrenti, sketch e ospiti, un modello di intrattenimento che potrebbe adattarsi alla dimensione imprevedibile del DopoFestival.

Tra i nomi che potrebbero entrare nel progetto spicca proprio quello del Mago Forest, volto ormai strettamente legato al programma. L'eventuale coinvolgimento della sua squadra permetterebbe di costruire uno spazio meno impostato sul classico confronto televisivo e più orientato alla satira, ai commenti a caldo e alle incursioni comiche. Per ora non risultano annunci ufficiali sulla conduzione né sulla composizione del cast. La presenza della Gialappa’s Band resta un'indiscrezione e bisognerà attendere eventuali comunicazioni della Rai per capire se l'idea diventerà realtà.

Stefano de Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 Il festival del prossimo anno salvo #Sanremo2026 https://t.co/nSXGImvbhA — Lety (@Letytolu) February 28, 2026