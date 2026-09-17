Sanremo 2027: niente annuncio dei Big al Tg1? L'indiscrezione sulla sorpresa di De Martino
Sanremo 2027 cambia strategia: Stefano De Martino potrebbe stravolgere la tradizione e svelare i Big in gara non al tg1, ma in modo inaspettato.
Il Festival di Sanremo è ancora lontano, ma la macchina organizzativa della 77ª edizione è già ufficialmente in moto. A guidare l'intera kermesse canora nelle vesti inedite di conduttore e direttore artistico ci sarà Stefano De Martino, pronto a lasciare fin da subito un segno indelebile sulla storica manifestazione televisiva e musicale italiana. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia sulle pagine di Quotidiano Nazionale, il nuovo direttore artistico avrebbe in mente una vera e propria rivoluzione che andrebbe a toccare una delle abitudini più radicate degli ultimi anni: il modo in cui vengono svelati i cantanti in gara.
L'idea di fondo sarebbe quella di trasformare l'annuncio dei partecipanti in un vero e proprio show autonomo, sfruttando il carisma di De Martino per accendere i riflettori e l'entusiasmo del pubblico sul Teatro Ariston con settimane d'anticipo rispetto all'inizio della gara. Al momento si tratta esclusivamente di rumors e indiscrezioni, e non vi sono conferme ufficiali da parte della Rai circa la rete o il programma che andrà eventualmente ad ospitare questa ipotetica kermesse di presentazione.
Quel che appare certo, tuttavia, è la volontà di rinnovamento che circonda questa edizione del Festival. L'appuntamento con la 77ª edizione di Sanremo è fissato dal 16 al 20 febbraio 2027: fino ad allora, c'è da scommettere che Stefano De Martino saprà come catturare l'attenzione dei media e dei fan con nuove e inaspettate sorprese televisive.