Sanremo 2027: niente annuncio dei Big al Tg1? L'indiscrezione sulla sorpresa di De Martino

Pubblicazione: 17 settembre alle 09:39

Il Festival di Sanremo è ancora lontano, ma la macchina organizzativa della 77ª edizione è già ufficialmente in moto. A guidare l'intera kermesse canora nelle vesti inedite di conduttore e direttore artistico ci sarà Stefano De Martino, pronto a lasciare fin da subito un segno indelebile sulla storica manifestazione televisiva e musicale italiana. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia sulle pagine di Quotidiano Nazionale, il nuovo direttore artistico avrebbe in mente una vera e propria rivoluzione che andrebbe a toccare una delle abitudini più radicate degli ultimi anni: il modo in cui vengono svelati i cantanti in gara.

Stefano De Martino rivoluziona Sanremo 2027- foto Raiplay

Dimenticate, dunque, la classica e istituzionale lettura della lista ufficiale dei Big all'interno dell'edizione serale del Tg1, formula che negli anni passati ha accompagnato con successo le direzioni artistiche di Amadeus e di Carlo Conti. La lista dei nomi, la cui pubblicazione è inizialmente previstadi un appuntamento televisivo totalmente inedito e incentrato sullo spettacolo.

L'idea di fondo sarebbe quella di trasformare l'annuncio dei partecipanti in un vero e proprio show autonomo, sfruttando il carisma di De Martino per accendere i riflettori e l'entusiasmo del pubblico sul Teatro Ariston con settimane d'anticipo rispetto all'inizio della gara. Al momento si tratta esclusivamente di rumors e indiscrezioni, e non vi sono conferme ufficiali da parte della Rai circa la rete o il programma che andrà eventualmente ad ospitare questa ipotetica kermesse di presentazione.

Quel che appare certo, tuttavia, è la volontà di rinnovamento che circonda questa edizione del Festival. L'appuntamento con la 77ª edizione di Sanremo è fissato dal 16 al 20 febbraio 2027: fino ad allora, c'è da scommettere che Stefano De Martino saprà come catturare l'attenzione dei media e dei fan con nuove e inaspettate sorprese televisive.