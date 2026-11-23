Pubblicazione: 23 novembre alle 14:36

Rosanna Fratello guarda già al prossimo Festival di Sanremo e prova a conquistare un posto tra i protagonisti dell'edizione 2027. La cantante ha deciso di uscire allo scoperto con una proposta rivolta direttamente a Stefano De Martino, che si prepara a raccogliere l'eredità di Carlo Conti alla guida della manifestazione. Non si tratta soltanto del desiderio di tornare a esibirsi sul palco dell'Ariston, l'artista ha raccontato di avere già un progetto musicale pronto e un nome importante coinvolto nella sua realizzazione.

L'annuncio è arrivato durante A Tutto Gossip, trasmissione condotta da Lisa Fusco su RTV Web. Nel corso della conversazione,. Un'occasione che sembra voler cogliere senza aspettare ulteriori inviti, tanto da aver già individuato il destinatario del suo messaggio, il nuovo direttore artistico del Festival.

A Stefano De Martino la cantante ha rivolto un appello molto chiaro: "Voglio tornare al Festival! Stefano, prendimi!". Fratello ha anche anticipato che avrebbe fatto recapitare il pezzo alla direzione artistica nel corso della settimana, confidando nelle sue possibilità. La particolarità della proposta riguarda soprattutto la firma musicale, tra le persone che hanno collaborato alla canzone figura Cristiano Malgioglio, autore che negli anni ha costruito un percorso riconoscibile nel panorama della musica italiana.

La scelta di presentarsi con un brano già pronto rende la candidatura particolarmente concreta, ma la strada verso l'Ariston passa inevitabilmente dalla selezione. Per Sanremo 2027, il termine indicato per la presentazione delle proposte artistiche alla Rai è fissato al 23 novembre 2026. Spetterà a De Martino valutare le canzoni ricevute e definire il gruppo dei Big, la selezione prevede 23 artisti, ai quali si aggiungerà il vincitore di Sarà Sanremo. L'annuncio dei partecipanti è atteso per venerdì 11 dicembre, durante la finale delle Nuove Proposte su Rai 1.

. Il pubblico la ricorda soprattutto per Sono una donna, non sono una santa, uno dei brani più conosciuti del suo repertorio. La collaborazione con Malgioglio aggiunge un elemento interessante alla candidatura, soprattutto per la curiosità di scoprire quale direzione musicale abbiano scelto per questa nuova proposta.

Adesso l'attenzione è rivolta a Stefano De Martino e alle sue valutazioni. Il conduttore ha già anticipato di voler dare alla manifestazione un'identità particolare, arrivando a definirla un'edizione molto punk e sottolineando il proprio interesse per le nuove proposte musicali. Resta da capire se nel suo progetto troverà spazio anche il nome di Rosanna Fratello. La cantante, intanto, ha lanciato la sfida e attende una risposta, il suo ritorno a Sanremo dipenderà dalla selezione dei brani.