Pubblicazione: 17 novembre alle 12:04

La macchina organizzativa di Sanremo 2027 entra nel vivo e le prime scelte artistiche del nuovo conduttore e direttore artistico, Stefano De Martino, iniziano già a far discutere il pubblico e gli addetti ai lavori. Dopo le anticipazioni delle scorse ore, in cui Arisa aveva svelato ai fan che la canzone proposta per la prossima edizione della kermesse non era stata selezionata, è arrivata la replica diretta del padrone di casa dell'Ariston.

Intervenuto durante la presentazione dellache lo hanno portato a escludere la cantante lucana dalla lista dei Big in gara, definendo la sua decisione come undettato dal rispetto professionale. A differenza di molti altri artisti che restano in sospeso fino all'annuncio ufficiale del cast, per Arisa la comunicazione è arrivata in anticipo. Una scelta precisa, spiegata così dal direttore artistico: "Mi sembrava rispettosoQuando non ho detto no, a persone che sono tra virgolette in stand-by, è perché mi riservo magari di cambiare idea all'ultimo".

Il nodo centrale della questione, tuttavia, risiede nella proposta musicale e nel percorso recente dell'artista, reduce dalla partecipazione all'edizione precedente del Festival. Secondo De Martino, il brano presentato quest'anno non avrebbe rappresentato un valore aggiunto per la carriera della cantante né per l'identità dello show: "Su alcune persone che hanno già fatto, come nel caso di Arisa, il Festival l'anno scorso e aveva un brano che pensavo non le restituisse nulla di nuovo, quindi Sanremo non avrebbe funzionato per lei quest'anno e viceversa, mi sono sentito di liberarla".

Dietro la trasparenza di Stefano De Martino si nasconde anche una precisa attenzione verso le logiche del mercato musicale e le tempistiche delle case discografiche. Comunicare subito un'esclusione permette infatti agli artisti e ai loro team di riorganizzare le uscite senza rimanere bloccati in attesa del verdetto televisivo. "Magari così può lanciare fuori nuovi progetti", ha sottolineato il conduttore.